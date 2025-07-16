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В США у Трампа вновь плохи дела: о чем говорит новый опрос

Рейтинг неодобрения Трампа в США снова приблизился к рекорду за время его второго срока

16 июля 2025, 10:37
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Кравцев Сергей

Результаты опроса Economist/YouGov свидетельствуют, что 55% американцев недовольны работой президента Дональда Трампа. Социологи обращают внимание, что это второй самый высокий уровень неодобрения с начала его второго срока. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

В США у Трампа вновь плохи дела: о чем говорит новый опрос

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что по результатам опроса общественного мнения, проведенного в минувшие выходные, президентством Трампа недовольны 55%, тогда как одобряют его 41% опрошенных.

На прошлой и позапрошлой неделе эти показатели составляли 53% и 42% соответственно.

В начале каденции Трампа его одобряли 49% и не одобряли – 43%.

Постепенное проседание рейтинга происходит в основном за счет падения минимальной поддержки демократов, которая была, и так называемых независимых.

В то же время среди сторонников Республиканской партии отношение к президенту остается практически на том же уровне: в начале каденции его президентство одобряли 94%, сейчас – 92%.

В опросе Economist/YouGov также разделили на отдельные группы радикальных трампистов MAGA и тех республиканцев, которые не относят себя к MAGA. Представители каждой из групп составляют половину опрошенных республиканцев.

Среди тех, кто относит себя к трампистам MAGA, одобрение Трампа держится на уровне 98%.

В группе республиканцев, которые не относят себя к MAGA, в начале каденции Трампа положительно оценивали его 90%, по состоянию на апрель – уже 70%. В последнем опросе этот показатель снова вырос до 85%.

Общая выборка респондентов в последнем исследовании насчитывает 1680 человек, возможная погрешность составляет 3,4%.

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