В США учительницу рисования арестовали за длительный секс с учеником

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Ольга Чародий
В американском штате Калифорния 40-летнюю учительницу
рисования Джейн Шеттерли обвинили в "длительных сексуальных
отношениях" с несовершеннолетним учеником, который посещал ее
дополнительные занятия, сообщает Knewz.
Школа (фото из открытых источников)
Подозреваемая работает в средней школе Де Анза в Ричмонде
Объединенного школьного округа Уэст-Контра-Коста.
Ее арестовали после того, как в полицию поступило сообщение о
возможных половых отношениях Шеттерли с подростком, родители которого наняли
женщину как частного репетитора.
В деле фигурирует только один пострадавший, возраст которого
не разглашается.
Как ранее мы сообщали специалисты опросили более 2000 взрослых людей и обнаружили, что у женщин и мужчин очень отличаются пожелания, касающиеся интимных отношений. Первые выбирают секс вечером, а вторые — утром. Почти 70% женщин рассказали, что встречались с теми, кто имел совершенно иной уровень сексуального влечения и период, когда хочется развлечений постели. Представительницы прекрасного пола испытывали наибольшее возбуждение с 23:00 до 02:00. Между тем мужчинам больше нравится интим в первой половине дня, а именно в период от 6 до 9 утра.Доктор Эллисон Хилл из больницы в Лос-Анджелесе объясняет, что женское либидо является очень сложным и часто зависит от психологического состояния. Как правило, на него не влияет партнер, ведь ключевую роль играет отношение женщины к себе самой и своей сексуальности.
Напомним, 26-летняя Луиза Фишер готовила материал о возобновлении работы развлекательного заведения Swingland недалеко от Копенгагена после смягчения мер по борьбе с коронавирусом.
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