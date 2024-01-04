В США удивили находкой на границе с Мексикой: что делают украинцы среди нелегалов (ФОТО)

В США на фоне беспокойства тем, что количество нелегальных пересечений границы по пути в Америку увеличивается, нашли десятки паспортов граждан Украины, Китая и Греции на границе с Мексикой.

На границе США с Мексикой обнаружили украинские паспорта (фото из открытых источников)

Об этом написал конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в X/Twitter.

Он также опубликовал кадры паспортов, валяющихся на земле.

"Байден и Майоркас заявляют, что граница защищена. Что вы считаете?", — подписал он фото.





Пользователи сети под постом обратили внимание, что среди документов есть и детский паспорт гражданина Украины.





Напомним, что "Комментарии" писали о переговорах в Конгрессе США о помощи Украине. В Конгрессе США до сих пор не пришли к соглашению о безопасности границы с Мексикой и помощи Украине. Об этом сообщил главный переговорщик от Демократической партии и сенатор Крис Мерфи.



Крис Мерфи отметил, что переговоры с Республиканской партией находятся на этапе работы над текстом соглашения. По его словам, демократы рассчитывают заключить соглашение после 8 января, когда все законодатели вернутся с каникул.



Сенатор заявил, что большой контингент республиканцев в Палате представителей до сих пор выступает против помощи Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что, несмотря на просьбы Байдена, Конгресс США сделал "рождественский подарок" Путину. В начале декабря президент США Джо Байден призвал Конгресс принять решение о новом пакете помощи и объяснил, что другое решение американских чиновников станет "рождественским подарком" Путина.



Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский встретились 12 декабря и провели разговор о дальнейшей помощи. После встречи Байден призвал Зеленского не терять "надежду" и обратился в Конгресс США.

