В США угрожают сократить помощь Украине: кто продвигает вопрос

Лидер Республиканской партии в Палате представителей Кевин МакКарти заявил о том, что республиканцы готовы сократить помощь США Украине в следующем году, если одержат победы в промежуточных выборах. Об этом пишет издание "Комментарии", со ссылкой на "Bloomberg".

Кевин Маккарти, лидер Республиканской партии в Палате представителей США. Фото: flickr.com

"Я думаю, что люди будут сидеть в рецессии и они не собираются выписывать пустой чек Украине. Они просто не будут этого делать", — заявил Кевин МакКарти.

На сегодняшний день против помощи Украине не выступает ни одна из партий в Конгрессе США. Как демократы, так и республиканцы выступают за то, чтобы поддерживать Украину в непростое время, помогая противостоять российской агрессии. Вместе с тем, представители Республиканской партии все чаще ставят вопрос о том, чтобы Вашингтон сократил активность на внешнеполитической арене и перестал вмешиваться в дела других государств.

Еще в мае Конгресс поддержал пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Против него проголосовали 11 республиканцев в Сенате и 57 в Палате представителей.

Исходя из настроений, которые есть в американском обществе, независимые аналитики прогнозируют, что республиканцы, скорее всего, получат контроль над Палатой представителей во время промежуточных выборов. В таком случае у того же МакКарти есть очень хорошие шансы занять кресло спикера. Даже, если демократам улыбнется удача и они сохранят контроль над Палатой, республиканцы смогут подавить повестку дня президента Джо Байдена.

МакКарти уже также заявил, что недопустимо нынешней администрации Белого дома игнорировать проблемы американцев, занимаясь лишт внешнеполитическими вопросами. Поэтому вопрос помощи Украине должен стать второстепенным. На первое место должны выйти пути решения проблем граждан США.

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