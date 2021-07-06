В США умер режиссер "Омена", "Смертельное оружие" и "Супермена"

Смерть Доннера подтвердила изданию его продюсерская компания Donners' Company, но причины кончины не разглашаются.

Ричард Доннер (фото из открытых источников)

В 1976 году вышел мистический триллер "Омен" с Грегори Пеком в главной роли. Спустя два года Доннер представил зрителям первый фильм по мотивам комиксов — "Супермен". Главную роль в картине исполнил Кристофер Рив. Его партнерами были Марлон Брандо, Гленн Форд, Нед Битти и Джин Хэкмен. В 1985 году зрители увидели сразу две картины Доннера — приключенческую комедию "Балбесы" и фэнтези "Леди-ястреб" с Мишель Пфайффер и Рутгером Хауэром.





Спустя два года Доннер покорил миллионы людей во всем мире боевиком "Смертельное оружие" с Мелом Гибсоном и Дэнни Гловером в главных ролях. Этот фильм стал эталоном полицейского боевика на многие годы. Доннер снял еще три части "Смертельного оружия". С Гибсоном он также работал вместе в картинах "Мэверик" и "Теория заговора".





В 1995 году Ричард свел вместе в боевике "Убийцы" Сильвестра Сталлоне и Антонио Бандераса. Среди его известных работ — "Байки из склепа", "Леди-ястреб" и другие.

Напомним, американская актриса Лиза Бейнс умерла через 10 дней после того, как ее сбил неизвестный мужчина на электросамокате в Нью-Йорке. Актриса получила травму головы в результате столкновения с электросамокатом 4 июня, когда перходила дорогу на пешеходном переходе в западной части Манхэттена. Звезду госпитализировали в больницу Mount Sinai Morningside, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Виновник ДТП скрылся с места инцидента, его до сих пор разыскивают. Больше всего Бейнс известна по роли матери Эми Данн Мэрибет Эллиотт в детективном триллере Дэвида Финчера "Исчезнувшая" (2014 год). Кроме того, актриса сыграла в киноленте "Коктейль" с Томом Крузом (1988 год) и сериалах "Мастера секса", "Дорогой доктор", "Хорошая жена", "Отчаянные домохозяйки" и других.

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