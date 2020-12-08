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В США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer

Шесть человек погибли во время испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американским фармацевтическим гигантом Pfizer и немецкой компанией BioNTech

8 декабря 2020, 23:48
Автор:

Ольга Чародий

За время пандемии, страны-лидеры пытаются найти вакцину против коронавирусной инфекции. Как стало недавно известно, во время испытаний американо-немецкой вакцины Pfizer умерли шесть человек. Двоим из погибших вакцинировались настоящим препаратом, а остальные — плацебо. Как говорится в докладе Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США, все кто участвовал в  испытании, были проблемы со здоровьем. Половина из них была старше 50  лет.

В США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer

ФОТО: Из открытых источников

Один из вакцинируемых страдал  лишним весом,  он умер через несколько дней после введения первой дозы вакцины. У другого человека через два месяца после введения второй части вакцины остановилось сердце. Два пациента из группы плацебо умерли от инфаркта и инсульта, причина еще двух смертей выясняется.

Сегодня FDA подтвердило эффективность в 95% вакцины Pfizer и BioNTech после введения двух доз.

Напомним, "Комментарии" писали, что вакцина от коронавирусной болезни появится на аптечных прилавках Украины не раньше осени 2021 года. 8 млн доз — именно столько вакцины Украины заказала в первой части заявки в мировой инициативы COVAX. Этого количества хватит, чтобы сделать прививку 4 млн человек. Вторую часть заявки подадут 14 декабря 2020 года.


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Источник: https://www.texasattorneygeneral.gov/news/releases/ag-paxton-sues-battleground-states-unconstitutional-changes-2020-election-laws
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