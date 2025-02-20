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В США унизили Трампа, который назвал Зеленского диктатором

В США очень просто объяснили, почему Зеленский не диктатор, как его назвал Трамп.

сегодня, 12:15
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Автор:
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов" с очень низким рейтингом. На эти заявления отреагировал конгрессмен-демократ Эрик Суолвелл, который простым примером объяснил, почему Трамп ошибся.

В США унизили Трампа, который назвал Зеленского диктатором

Трамп и Зеленский. Фото из открытых источников

Эрик Суолвелл на платформе X кратко ответил, почему Трамп ошибается по поводу Зеленского, которого назвал "диктатором".

"Откуда ты знаешь, что Зеленский не диктатор? Трамп не прогибается под него", – написал Суолвелл.

В США унизили Трампа, который назвал Зеленского диктатором - фото 2

Скриншот с сообщением Эрика Суолвелла

Напомним, что Трамп в собственной сети Truth Social раскритиковал Зеленского из-за отсутствия выборов в Украине.

"Он отказывается от выборов, имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах, и единственное, что у него хорошо получается – это играть на Байдене "как на скрипке". Диктатор без выборов Зеленскому лучше двигаться быстро, иначе у него не останется страны", – отметил Трамп.

Сообщение Трампа появилось на фоне отказа президента Украины подписать предложенный договор с США относительно полезных ископаемых, а также недавней встрече американских и российских представителей в Саудовской Аравии, которая стала первой встречей после начала полномасштабного вторжения РФ. Эксперты и аналитики назвали факт встречи и переговоров дипломатической победой Кремля, а решение США — очередными уступками перед Путиным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что попытки Трампа договориться с Путиным напоминают его историю с Ким Чен Ыном во время первого срока президентства. Тогда Трамп угрожал Северной Корее, однако получил дипломатический провал.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп имеет более низкий рейтинг в США, чем Зеленский в Украине.



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Источник: https://x.com/RepSwalwell/status/1892435861418996124
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