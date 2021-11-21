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В США установили главную рождественскую елку (ВИДЕО)

Высота установленной елки превышает 25 метров.

сегодня, 20:30
Автор:

Лиля Воробьева
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В столице США – городе Вашингтоне установили рождественскую елку. Новогоднее дерево как раз установлено перед помещением парламента США. Об этом сообщает ТСН.

В США установили главную рождественскую елку (ВИДЕО)

В ближайшие несколько дней елку украсят (фото из открытых источников)

Высота лесной гости свыше 25 метров. Ее привезли из отдаленной местности за 7 тысяч  километров. Перевозки длились более четырех недель. Назвали ее "Сахарный медведь". В эти ближайшие дни ее уже будут украшать, потому что с началом зимы здесь пройдет торжественная церемония, на которой будут зажигать новогодние огни.

Важно, что в нашей стране уже 11 декабря на ВДНХ будет работать ежегодный парк новогодних развлечений "Зимняя страна". Каждый, кто сюда приедет, сможет выбрать любимую локацию из 20 предлагаемых. Праздничная 15-метровая елка будет установлена на центральной площади. Здесь также будут работать фотозоны.

Также к услугам киевлян и гостей столицы будет каток, который заработает с 11 декабря. Здесь одновременно смогут испытать свои силы на льду 500 участников. В планах организаторов превратить оранжерею в стеклянный домик и устроить мюзикл.

В период зимних праздников в одном из павильонов устроят парк сказочных героев. В остальном создадут интересные экспозиции, где можно увидеть елочные игрушки, которыми пользовались наши предки. Так же там будут выставлены разные интересности праздничного новогодне-рождественского быта.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что самая богатая певица Украины украсила елку игрушками по 1000 грн за штуку. Популярная украинская исполнительница Камалия поделилась, какие новогодние традиции есть в их семье, а также рассказала во сколько им обошлись новогодние игрушки. Цена некоторых действительно впечатляет.



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Источник: https://1plus1.video/tsn-19-30/2021/tsn-za-20211120-novini-svitu-u-vashingtoni-vstanovili-rizdvyanu-yalinku
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