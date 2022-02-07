В США уверены – Пекин возьмет на себя часть расходов, связанных с российским вторжением в Украину

Вашингтон уже открытым текстом предупреждает Китай о том, что в случае поддержки России после начала вторжения в Украину у китайской экономики начнутся серьёзные проблемы. В итоге Пекин понесёт экономические потери. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью ряду американских СМИ.

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

Джейк Салливан отметил, что Китаю придётся взять на себя часть расходов, связанных с российским вторжением в Украину. Учитывая все риски, китайское правительство должно в ближайшие несколько недель оценить, стоит ли поддержка России серьёзного экономического удара. Китай должен определиться на чьей он стороне, и сделать для себя выбор.

Салливан отметил, что тот пакет санкций, который уже приготовили для России на случай её вторжение в Украину, может быть направлен и против Китая. Всё дело в том, объяснил Салливан, что российская экономика очень взаимосвязана с китайской и, если у российской экономики начнутся проблемы, то это отобразится и на китайском рынке.

Советник Джо Байдена также отметил, что Пекин хорошо понимает, что он не может помочь российской экономике устоять, в случае введения западом санкций. К тому же, у Китая начнутся проблемы на дипломатической арене, потому что он сильно упадёт в глазах запада, да и Европы, поддержав российскую агрессию против Украины.

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