В США уже сомневаются, что Украина одержит победу в этом году: что известно

Судя по тем событиям, которые происходят на фронте, ни Киеву, ни Москве, скорей всего, не удастся одержать победу в этом календарном году. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Foreign Affairs" сделал председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Марк Милли. Фото: из открытых источников

Американский генерал отметил, в рамках подготовки к весеннему контрнаступлению западные партнеры помогли Украине обучить и оснастить вооружениями "около девяти бригад", в том числе бронетанковых.

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"Украинцы сейчас обладают возможностями для наступления. Также у них есть возможности для обороны, значительно улучшенные по сравнению с тем, что было всего год назад. Я не хочу предполагать, могут они или не могут провести наступательную операцию в ближайшие недели. Это будет зависеть от них. Но они готовы атаковать или защищаться", – заявил Марк Милли.

По его мнению, исход контрнаступления ВСУ – это вопрос вероятностей. Так, он допускает любой из возможных вариантов – значительный успех ВСУ с полным обрушением российской обороны, частичный или ограниченный успех, а также есть вероятность не добиться успеха.

"Тем не менее, я думаю, что вероятность того, что любая из сторон достигнет своих политических целей, я думаю, что это будет очень сложно, очень сложно. И, честно говоря, я не думаю, что это возможно в этом году", – заявил Милли.

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