В США уже сомневаются, что Украина одержит победу в этом году: что известно

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Кравцев Сергей
Судя по тем событиям, которые происходят на фронте, ни Киеву, ни Москве, скорей всего, не удастся одержать победу в этом календарном году. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Foreign Affairs" сделал председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Марк Милли. Фото: из открытых источников
Американский генерал отметил, в рамках подготовки к весеннему контрнаступлению западные партнеры помогли Украине обучить и оснастить вооружениями "около девяти бригад", в том числе бронетанковых.
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По его мнению, исход контрнаступления ВСУ – это вопрос вероятностей. Так, он допускает любой из возможных вариантов – значительный успех ВСУ с полным обрушением российской обороны, частичный или ограниченный успех, а также есть вероятность не добиться успеха.
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Также издание "Комментарии" сообщало – как ракетные удары по Украине Кремль преподносит россиянам – почему враг участил такие атаки.
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сегодня, 07:02
Милли тебе падла лично это сказал. Как вы суки заебали своими высказываниями. Суки вы писаки сраные