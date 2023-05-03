logo

BTC/USD

28515.97

ETH/USD

1863.03

LTC/USD

87.88

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В США уже сомневаются, что Украина одержит победу в этом году: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В США уже сомневаются, что Украина одержит победу в этом году: что известно

Украинское контрнаступление может закончиться масштабным успехом, а может решить лишь очень ограниченную часть задач

сегодня, 07:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Судя по тем событиям, которые происходят на фронте, ни Киеву, ни Москве, скорей всего, не удастся одержать победу в этом календарном году. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Foreign Affairs" сделал председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

В США уже сомневаются, что Украина одержит победу в этом году: что известно

Марк Милли. Фото: из открытых источников

Американский генерал отметил, в рамках подготовки к весеннему контрнаступлению западные партнеры помогли Украине обучить и оснастить вооружениями "около девяти бригад", в том числе бронетанковых. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Украинцы сейчас обладают возможностями для наступления. Также у них есть возможности для обороны, значительно улучшенные по сравнению с тем, что было всего год назад. Я не хочу предполагать, могут они или не могут провести наступательную операцию в ближайшие недели. Это будет зависеть от них. Но они готовы атаковать или защищаться", – заявил Марк Милли.

По его мнению, исход контрнаступления ВСУ – это вопрос вероятностей. Так, он допускает любой из возможных вариантов – значительный успех ВСУ с полным обрушением российской обороны, частичный или ограниченный успех, а также есть вероятность не добиться успеха.

"Тем не менее, я думаю, что вероятность того, что любая из сторон достигнет своих политических целей, я думаю, что это будет очень сложно, очень сложно. И, честно говоря, я не думаю, что это возможно в этом году", – заявил Милли.

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ – агрессор: почему "нейтральные страны" поддержали болезненную для Кремля резолюцию ООН.

Также издание "Комментарии" сообщало – как ракетные удары по Украине Кремль преподносит россиянам – почему враг участил такие атаки.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.foreignaffairs.com/podcasts/how-to-avoid-great-power-war-mark-milley
Теги:
comments

Обсуждения

ОООООО

сегодня, 07:02

Милли тебе падла лично это сказал. Как вы суки заебали своими высказываниями. Суки вы писаки сраные


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!