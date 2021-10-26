В США в ТРЦ застрелили двух человек: что известно об инциденте

В городке, расположенном в штате Айдахо во время перестрелки погибли два человека. Выстрелы раздались 25 октября в торговом центре. На место вызвали полицию, но стрелок не хотел сдаваться полиции и открыл ответный огонь. Об этом сообщает NPR.

В ТРЦ стрелял мужчина, фото Reuters

Во время перестрелки его ранили и тогда задержали. Посетителей центра и продавцов эвакуировали, улицу перекрыли. На месте работали криминалисты и детективы. Причины поведения задержанного будут выяснять в ходе следствия. По факту смерти двух человек возбуждено уголовное производство.

Также ранения получили четыре человека, среди которых правоохранитель. Во время пресс-конференции полиции шериф Райан Ли рассказал, что в настоящее время уже обследовано два места, имеющих отношение к стрельбе. Полиция продолжает выяснять, есть ли еще пострадавшие. В понедельник посетителей торгового центра опросили полицейские.

К месту происшествия съехались автомобили патрульных, "скорые" и автомобили пожарных. Известно, что криминалистам помогали сотрудники Федерального бюро по вопросам алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Свидетели говорят, что услышали звуки и подумали, что где-то упало, а потом увидели других бегущих людей, кричащих о стрелке. О личностях убитых не сообщается.



Родственники потерпевших и погибших уже проинформированы о событиях. Подозреваемый находится под стражей. Детективы допросят его, чтобы выяснить мотивы поступка. Патроны и вещественные доказательства из торгового центра отправят на экспертизу.



Как сообщал портал "Комментарии", на одной из улиц Вашингтона вечером 4 сентября произошла перестрелка. Как сообщает местная полиция, по улице шла группа из шести человек, в которую стреляли из автомобиля.

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