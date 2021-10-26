logo
Русский Українська

BTC/USD

62720.07

ETH/USD

4206.25

LTC/USD

195.73

USD/UAH

26.60

EUR/UAH

30.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В США в ТРЦ застрелили двух человек: что известно об инциденте
commentss НОВОСТИ Все новости

В США в ТРЦ застрелили двух человек: что известно об инциденте

Во время перестрелки ранены стрелок и полицейский

сегодня, 10:40
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

В городке, расположенном в штате Айдахо во время перестрелки погибли два человека. Выстрелы раздались 25 октября в торговом центре. На место вызвали полицию, но стрелок не хотел сдаваться полиции и открыл ответный огонь. Об этом сообщает NPR.

В США в ТРЦ застрелили двух человек: что известно об инциденте

В ТРЦ стрелял мужчина, фото Reuters

Во время перестрелки его ранили и тогда задержали. Посетителей центра и продавцов эвакуировали, улицу перекрыли. На месте работали криминалисты и детективы. Причины поведения задержанного будут выяснять в ходе следствия. По факту смерти двух человек возбуждено уголовное производство.

Также ранения получили четыре человека, среди которых правоохранитель. Во время пресс-конференции полиции шериф Райан Ли рассказал, что в настоящее время уже обследовано два места, имеющих отношение к стрельбе. Полиция продолжает выяснять, есть ли еще пострадавшие. В понедельник посетителей торгового центра опросили полицейские.

К месту происшествия съехались автомобили патрульных, "скорые" и автомобили пожарных. Известно, что криминалистам помогали сотрудники Федерального бюро по вопросам алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Свидетели говорят, что услышали звуки и подумали, что где-то упало, а потом увидели других бегущих людей, кричащих о стрелке. О личностях убитых не сообщается.

Родственники потерпевших и погибших уже проинформированы о событиях. Подозреваемый находится под стражей. Детективы допросят его, чтобы выяснить мотивы поступка. Патроны и вещественные доказательства из торгового центра отправят на экспертизу.

Как сообщал портал "Комментарии", на одной из улиц Вашингтона вечером 4 сентября произошла перестрелка. Как сообщает местная полиция, по улице шла группа из шести человек, в которую стреляли из автомобиля.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.npr.org/2021/10/25/1049144517/boise-idaho-mall-shooting
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!