В США во время перестрелки с полицией погиб ребенок

В магазине произошла перестрелка, фото из открытых источников

По официальным сообщениям, пуля попала в несовершеннолетнюю девочку, которая находилась в раздевалке бутика одежды. Инцидент произошел в Лос-Анджелесе, когда полиция начала стрелять в мужчину. Об этом сообщает АР.

Известно, что находившаяся в раздевалке 14-летняя девочка погибла на месте от огнестрельного ранения. В магазин Burlington, в районе Северного Голливуда, вызвали полицию из-за пришедшего туда вооруженного мужчины. Подробную информацию об инциденте с ним не предоставляют. Сообщается, что мужчина имел оружие и напал на женщину. Покупатели слышали выстрелы и вызвали копов.

Пострадавшую от нападения вооруженного американца женщину доставили в больницу с травмами головы и ранами лица и рук. Нападавший во время перестрелки был смертельно ранен, он скончался.



По словам помощника начальника полиции Лос-Анджелеса Доминики Чой, одна из пуль прошла сквозь стену раздевалки и попала в 14-летнюю девочку. Впоследствии офицеры обнаружили ее внутри мертвую.

Чой заявила, что следователи пока не знают, была ли подросток в раздевалке до начала стрельбы или сбежала туда, чтобы скрыться.

Как рассказал генеральный прокурор Роб Бонта, министерство юстиции Калифорнии расследует трагедию. В полиции пока нет объяснений поведения мужчины и почему погибла школьница.

Как сообщал портал "Комментарии", в населенном пункте Оук-Брук в штате Иллинойс в здании торгового центра произошла стрельба. В результате инцидента пострадали четыре человека. Предварительно, двое молодых людей пришли вооружены и открыли огонь в помещении.



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