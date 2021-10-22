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В США во время съемок фильма "Ржавчина" погибла оператор, есть еще раненный

На съемочной площадке стреляли из ружья

сегодня, 09:45
Автор:

Козлова Альбіна
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В США во время съемок фильма "Ржавчина" погибла оператор, есть еще раненный

Во время съемок случилась трагедия, фото из Twitter

Съемки фильма в штате Нью-Мексико завершились смертью оператора и ранением режиссера. Голливудский актер Алек Болдуин во время съемок стрелял из оружия, однако пули попали в людей. Подробностей инцидента пока не разглашают, однако актера уже допросили в офисе шерифа. Считается, что Болдуин стрелял из боевого оружия. Об этом пишет CNN.

Ведется следствие, обвинений никому не предъявили. На место срочно вызвали вертолет и доставили оператора Галину Гатчинс в больницу, однако спасти ее не удалось. Женщина умерла от огнестрельного ранения.

Известно, что трагедия произошла на съемочной площадке во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина" в Санта-Фе. Известно, что режиссера Джоэла Соуза также госпитализировали с ранением.

По данным офиса шерифа округа Санта-Фе, 42-летнюю Галину Хатчинс доставили в больницу вертолетом и констатировали смерть медицинским персоналом больницы Университета Нью-Мексико. 48-летнего директора Джоэля Соузу доставили каретой скорой помощи в региональный медицинский центр Христуса Сент-Винсента. Подробности о его состоянии не разглашаются.

По данным следователей, на съемочной площадке использовали ружье, но оно должна было быть разряженым. Сейчас изъято оружие и патроны. Вещественные доказательства отправлены на экспертизу.

Как сообщал портал "Комментарии", дети под Одессой стреляли из огнестрельного оружия. В результате одного из них госпитализировали с пулей в голове. 16-летний мальчик в Черноморском был госпитализирован с огнестрельным ранением. Парня ранили во время драки двух групп, которые принесли с собой оружие на встречу.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/10/21/entertainment/rust-film-accident/index.html
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