В США возобновили мораторий на принудительное выселение

Верховный суд США 26 августа отклонил последний мораторий на выселение арендаторов из-за неуплаты за жилье. Теперь под угрозой выселения оказались 11 млн американских семей. Про этом сообщает американское издание The New York Times.

США (фото из открытых источников)

Большинство судей (пять против трех) проголосовали за отмену моратория на выселение. В решении на восемь страниц говорится, что Центр по контролю и профилактике заболеваний превысил свои полномочия, когда ввел в действие последний мораторий.

"CDC ввел общенациональный мораторий на выселение на основе закона, который действовал несколько десятилетий назад ... (закон 1944 года, — ред.) Поверить в то, что закон дает CDC такие широкие полномочия сложно, это вызывает сомнения и недоверие", — пояснили судьи.

Как известно, 29 июля в Белом доме объявили о том, что владельцы недвижимости с 1 августа снова имеют право выселять арендаторов, которые в течение определенного времени не платят за жилье. Из-за пандемии коронавируса действовал меморандум на выселение.

В сообщение 4 августа в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявили о новом мораторий на выселение арендаторов жилья. Он должен длиться 60 дней, до 3 октября. Вообще, первый мораторий на выселение было введено по инициативе Центра по контролю и профилактике заболеваний в сентябре 2020 года. Он действовал 11 месяцев.

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