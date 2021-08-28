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Главная Новости Мир США В США возобновили мораторий на принудительное выселение
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В США возобновили мораторий на принудительное выселение

В Белом доме объявили о том, что владельцы недвижимости с 1 августа снова имеют право выселять арендаторов

сегодня, 00:54
Автор:

Ольга Чародий

Верховный суд США 26 августа отклонил последний мораторий на выселение арендаторов из-за неуплаты за жилье. Теперь под угрозой выселения оказались 11 млн американских семей. Про этом сообщает американское издание The New York Times.

В США возобновили мораторий на принудительное выселение

США (фото из открытых источников)

Большинство судей (пять против трех) проголосовали за отмену моратория на выселение. В решении на восемь страниц говорится, что Центр по контролю и профилактике заболеваний превысил свои полномочия, когда ввел в действие последний мораторий.

"CDC ввел общенациональный мораторий на выселение на основе закона, который действовал несколько десятилетий назад ... (закон 1944 года, — ред.) Поверить в то, что закон дает CDC такие широкие полномочия сложно, это вызывает сомнения и недоверие", — пояснили судьи.

Как известно, 29 июля в Белом доме объявили о том, что владельцы недвижимости с 1 августа снова имеют право выселять арендаторов, которые в течение определенного времени не платят за жилье. Из-за пандемии коронавируса действовал меморандум на выселение.

В сообщение 4 августа в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявили о новом мораторий на выселение арендаторов жилья. Он должен длиться 60 дней, до 3 октября. Вообще, первый мораторий на выселение было введено по инициативе Центра по контролю и профилактике заболеваний в сентябре 2020 года. Он действовал 11 месяцев.

Напомним, некоторые СМИ начали публиковать якобы инсайдерскую информацию, что встреча Владимира Зеленского с главой Белого Дома Джозефа Байдена может быть опять перенесена. "Комментарии" решили поинтересоваться у экспертов, насколько реален риск того, что в случае дальнейшей эскалации ситуации в Афганистане придется отменить визит президента Украины в США, намеченный на конец августа. Специалисты также поразмыслили, насколько переговоры будут успешны, если все же состоятся.



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Источник: https://www.nytimes.com/2021/08/27/us/eviction-moratorium-ends.html
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