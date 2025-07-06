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В США впервые подали блюдо из искусственного лосося

В США впервые подали искусственного лосося – его вырастили из клеток, а не поймали в море

6 июля 2025, 15:44
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Ткачова Марія

В Портленде, в гаитянском ресторане Kann, впервые в истории приготовили блюдо из искусственного лосося. Его не выловили из океана, а вырастили в лаборатории. Это первый культивируемый морепродукт, получивший "зеленый свет" от американского регулятора — FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США).

В США впервые подали блюдо из искусственного лосося

Искусственный лосось

На тарелке – кубики "лосося" с маринованной клубникой, пряными томатами и рисовыми крекерами. Есть его можно сырым, как суши, или в виде севиче – слегка вяленым.

Этот продукт была создана биотехнологической компанией Wildtype. Чтобы приготовить искусственную рыбу, берут клетки настоящего тихоокеанского лосося и выращивают их в больших стальных емкостях. К клеткам добавляют питательную смесь из аминокислот, витаминов, солей, жиров и белков. Через две недели – рыба готова. Для сравнения: настоящий лосось растет не менее двух лет.

После выращивания клетки промывают, переносят на кухню, где смешивают с растительными ингредиентами, чтобы создать текстуру, цвет, вкус и добавить полезные вещества.

Выглядит искусственный лосось почти как настоящий: розово-оранжевый с белыми "жировыми" прожилками. К тому же в нем нет загрязнений, которые могут быть в дикой рыбе – например тяжелых металлов или микропластика.

Культивированная рыба — не только более безопасная для здоровья, но и более экологичная: меньше отходов, нулевое влияние на океан и шанс уменьшить нагрузку на мировое рыболовство.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что компания Microsoft презентовала новую разработку в области искусственного интеллекта — MAI-DxO, систему, умеющую анализировать сложные медицинские случаи и принимать диагнозы с чрезвычайной точностью. На практическом тестировании эта модель продемонстрировала 80% точности при разборе 304 реальных клинических случаев, в то время как команда из пяти опытных врачей дала правильный ответ только в 20% случаев.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/climate-solutions/2025/06/28/lab-grown-salmon-seafood-fishing-wildtype/
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