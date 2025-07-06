В США впервые подали блюдо из искусственного лосося

В Портленде, в гаитянском ресторане Kann, впервые в истории приготовили блюдо из искусственного лосося. Его не выловили из океана, а вырастили в лаборатории. Это первый культивируемый морепродукт, получивший "зеленый свет" от американского регулятора — FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США).

Искусственный лосось

На тарелке – кубики "лосося" с маринованной клубникой, пряными томатами и рисовыми крекерами. Есть его можно сырым, как суши, или в виде севиче – слегка вяленым.



Этот продукт была создана биотехнологической компанией Wildtype. Чтобы приготовить искусственную рыбу, берут клетки настоящего тихоокеанского лосося и выращивают их в больших стальных емкостях. К клеткам добавляют питательную смесь из аминокислот, витаминов, солей, жиров и белков. Через две недели – рыба готова. Для сравнения: настоящий лосось растет не менее двух лет.



После выращивания клетки промывают, переносят на кухню, где смешивают с растительными ингредиентами, чтобы создать текстуру, цвет, вкус и добавить полезные вещества.



Выглядит искусственный лосось почти как настоящий: розово-оранжевый с белыми "жировыми" прожилками. К тому же в нем нет загрязнений, которые могут быть в дикой рыбе – например тяжелых металлов или микропластика.



Культивированная рыба — не только более безопасная для здоровья, но и более экологичная: меньше отходов, нулевое влияние на океан и шанс уменьшить нагрузку на мировое рыболовство.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что компания Microsoft презентовала новую разработку в области искусственного интеллекта — MAI-DxO, систему, умеющую анализировать сложные медицинские случаи и принимать диагнозы с чрезвычайной точностью. На практическом тестировании эта модель продемонстрировала 80% точности при разборе 304 реальных клинических случаев, в то время как команда из пяти опытных врачей дала правильный ответ только в 20% случаев.