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В США все федеральные служащие должны быть привиты против коронавируса

Также планируется, что Байден объявит о расширении возможностей бесплатного тестирования на коронавирус

сегодня, 22:26
Автор:

Ольга Чародий

Президент США Джо Байден планирует 9 сентября обратиться к нации и объявить о требовании в отношении всех федеральных служащих вакцинироваться против коронавируса без каких-либо исключений и альтернативных вариантов. Об этом сообщает американский телеканал CNN. Байден намерен объявить об обязательной вакцинации для всех федеральных служащих и призвать бизнес сделать то же самое.

В США все федеральные служащие должны быть привиты против коронавируса

Коронавирус (фото из открытых источников)

Для этого президент США подпишет указ, который предусматривает, что все федеральные служащие должны сделать прививки против коронавируса без возможности проходить регулярное тестирование. Ранее существовала альтернатива. Те, кто отказывался от прививки, должны еженедельно проходить тестирование на коронавирус. Аналогичное требование ко всем федеральных подрядчиков. Правило будет касаться примерно 2,5 миллиона работников.

Также планируется, что Байден объявит о расширении возможностей бесплатного тестирования на коронавирус. В общем, президент США будет говорить о шести шагов на пути к противодействию пандемии коронавируса и его штамма Delta. Это вакцинация американцев, которые по определенным причинам отказываются делать прививки против коронавируса; бустерные прививки против коронавируса; открытие школ; расширение программы тестирования и ввода масочного режима; защиту и восстановление экономики; улучшение ухода за больными коронавирус.

Первое распоряжение Байдена относительно обязательной вакцинации против коронавируса для федеральных служащих предусматривало, что они имеют два варианта. Первый — сделать обе дозы прививки против коронавируса. Второй — согласиться на дополнительные требования конкретного федерального учреждения. 

Напомним, в ООН рассказали, что в больших городах произошло кратковременное, но резкое уменьшение числа вредных выбросов в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Многие горожане впервые за долгие годы увидели голубое небо вместо облака загрязнения. Об этом сказано в отчете Всемирной метеорологической организации (ВМО), во многих частях мира по-прежнему не соблюдаются нормативы качества воздуха.




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Источник: https://edition.cnn.com/2021/09/09/politics/joe-biden-covid-speech/index.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+rss%2Fcnn_topstories+%28RSS%3A+CNN+-+Top+Stories%29
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