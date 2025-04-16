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В США все обдумали: готовы ли пойти на прекращение финансовой поддержки НАТО

Госдеп отверг проект бюджета с пунктом о прекращении поддержки НАТО

сегодня, 08:17
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Кравцев Сергей

Госдепартамент отказался одобрять ряд положений меморандума Административно-бюджетного управления Белого дома, в частности, выступил против предложения "полностью прекратить финансирование" НАТО со стороны США.

В США все обдумали: готовы ли пойти на прекращение финансовой поддержки НАТО

США и НАТО. Фото из открытых источников

Спикер Госдепа Тэмми Брюс не заявила однозначно, что прекращение финансирования НАТО исключено, но она неоднократно давала понять, что ни один план не будет окончательным, пока президент США Дональд Трамп не подаст в Конгресс полный федеральный бюджет.

Согласно меморандуму, финансирование Госдепартамента и оставшихся программ агентства USAID должно быть урезано до 28,4 млрд долларов – почти вдвое по сравнению с прошлогодним бюджетом.

У Трампа выступили с предложением сократить взносы в более, чем 20 международных организаций на 89% — с 1,4 млрд долларов до 169 млн долларов. В том числе, "полную отмену финансирования" ООН и НАТО.

"Меня действительно беспокоит слово "ликвидировать", — сказала Брюс, добавив, что она ездила с госсекретарем США Марко Рубио в штаб-квартиру НАТО, где он "подтвердил нашу полную приверженность НАТО, как и президент Соединенных Штатов".

Представитель Госдепартамента заявила, что идея об отказе финансирования НАТО "не может быть дальше от истины", добавив, что "речь идет о том, чтобы сделать НАТО сильнее".

Кроме того, проект бюджета предусматривает сокращение помощи иностранным государствам на 56% — до 16,9 млрд долларов. В эту сумму входит 2,1 млрд на создание нового фонда под названием "Фонд возможностей "Америка прежде всего"", при этом значительно сокращается финансирование программ глобального здравоохранения, гуманитарной и оборонной помощи.

Ожидается, что итоговое предложение по бюджету будет представлено Конгрессу США в этом месяце.

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Источник: https://www.nbcnews.com/politics/trump-administration/live-blog/trump-administration-biden-congress-immigration-doge-live-udates-rcna201262/rcrd77076?canonicalCard=true
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