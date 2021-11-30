В США вводят новые правила – теперь все взрослые должны получить бустер

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что все американцы, достигшие совершеннолетия, обязаны будут получить бустерные (дополнительные) дозы вакцин против COVID-19. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The New York Times".

Вакцинация. Фото из открытых источников

Американские медики пришли к выводам, что гражданам США стоит рекомендовать повторно прививаться против коронавируса. Пока что требование получить ревакцинацию относится только к людям, которым исполнилось 18 лет и больше. Так, те, кто прошел первый курс вакцинации Pfizer или Moderna, должны будут повторно вакцинироваться спустя полгода. Те, кто получил вакцинацию Johnson & Johnson должны будут повторно привиться спустя 2 месяца.

Медики уверены, что мутация коронавируса продолжается. И появление штамма "Омикрон" лишний раз подтверждает правильность шагов человечества по вакцинации. На сегодняшний день – это единственная гарантия того, что удастся замедлить распространение опасной болезни и нивелировать ее последствия. Помимо вакцинации медики делают акцент на профилактических мерах, а также на соблюдении всех противоэпидемиологических мер.

На сегодняшний день полный курс вакцинации прошли 58% американцев. Это процесс продолжается.

Читайте также на портале "Комментарии" – эксперты из компании Pfizer обещают адаптировать свою вакцину к штамму "Омикрон", который есть еще более заразным, чем предыдущий штамм "Дельта". Ученые и медики просят 100 дней для того, чтобы обновленная вакцина имела все необходимые свой става против мутировавшего коронавируса.





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