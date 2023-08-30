logo

BTC/USD

27348.55

ETH/USD

1713.74

LTC/USD

67.48

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В США выбыл первый кандидат на пост президента
commentss НОВОСТИ Все новости

В США выбыл первый кандидат на пост президента

Американский политик решил приостановить участие в соревнованиях за кресло президента США.

сегодня, 12:07
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Мэр Маями Фрэнсис Суарес объявил, что выходит из избирательной гонки на пост президента США. Об этом американский политик объявил в сообщении, которое опубликовал в соцсети Twitter.

В США выбыл первый кандидат на пост президента

Американский политик Фрэнсис Суарес. Фото из открытых источников

В своем длинном сообщении Фрэнсис Суарес рассказал, что, несмотря на прекращение президентской кампании, он и дальше будет бороться за будущее американцев. Американский чиновник указал особый приоритет на латиноамериканское сообщество, которое, по его мнению, страдает от демократов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Несмотря на то, что я решил приостановить свою президентскую кампанию, я остаюсь готовым сделать эту страну лучшей для каждого американца", — пишет Фрэнсис Суарес.

Напомним, что в начале предвыборной гонки Фрэнсис Суарес негативно отличился своими словами по поводу международной политики в вопросе прав человека. Журналисты спросили мэра Майами об его отношении к уйгурам в Китае, которые подвергаются притеснениям со стороны руководства КНР. Однако политик переспросил, "что такое уйгуры?" Это вызвало критику в политических кругах, а эксперты указывали, что американский политик должен знать, что Вашингтон уделяет особое внимание нарушениям прав человека в Китае.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американского политика Дональда Трампа могут снять с президентских выборов. Юристы обнаружили неожиданную причину в Конституции Соединенных Штатов. Трампа могут дисквалифицировать из-за его участия в штурме на Капитолий в 2019 году.

Также "Комментарии" писали, что в Белом доме сделали новое заявление по поводу авиакрушении самолета Пригожина, где погиб лидер вагнеровцев.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/FrancisSuarez/status/1696566861196914997
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!