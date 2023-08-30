В США выбыл первый кандидат на пост президента

Мэр Маями Фрэнсис Суарес объявил, что выходит из избирательной гонки на пост президента США. Об этом американский политик объявил в сообщении, которое опубликовал в соцсети Twitter.



Американский политик Фрэнсис Суарес. Фото из открытых источников

В своем длинном сообщении Фрэнсис Суарес рассказал, что, несмотря на прекращение президентской кампании, он и дальше будет бороться за будущее американцев. Американский чиновник указал особый приоритет на латиноамериканское сообщество, которое, по его мнению, страдает от демократов.

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"Несмотря на то, что я решил приостановить свою президентскую кампанию, я остаюсь готовым сделать эту страну лучшей для каждого американца", — пишет Фрэнсис Суарес.

Напомним, что в начале предвыборной гонки Фрэнсис Суарес негативно отличился своими словами по поводу международной политики в вопросе прав человека. Журналисты спросили мэра Майами об его отношении к уйгурам в Китае, которые подвергаются притеснениям со стороны руководства КНР. Однако политик переспросил, "что такое уйгуры?" Это вызвало критику в политических кругах, а эксперты указывали, что американский политик должен знать, что Вашингтон уделяет особое внимание нарушениям прав человека в Китае.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американского политика Дональда Трампа могут снять с президентских выборов. Юристы обнаружили неожиданную причину в Конституции Соединенных Штатов. Трампа могут дисквалифицировать из-за его участия в штурме на Капитолий в 2019 году.

Также "Комментарии" писали, что в Белом доме сделали новое заявление по поводу авиакрушении самолета Пригожина, где погиб лидер вагнеровцев.