В США выдвинули новый обвинительный акт против Трампа: что теперь

В США выдвинули новый обвинительный акт против бывшего президента США Дональда Трампа относительно его попыток помешать утверждению результатов президентских выборов 2020 года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что аналогичное дело уже рассматривается в суде Вашингтона. В новой версии документа учтен частичный иммунитет Трампа от уголовного преследования.

В переработанном обвинительном акте прокуроры несколько раз утверждают, что Трамп не имел никаких конституционно возложенных президентских обязанностей по переходу власти после выборов.

Это подчеркивает, как новое обвинительное заключение согласуется с решением Верховного суда, который предоставил иммунитет на некоторые действия Трампа, которые подпадают под его официальные полномочия.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп пытается всеми способами убедить избирателей поддержать его. Недавно он снова незаконно использовал песню известной рок-группы Foo Fighters в своей предвыборной кампании. Представители американской группы уже объявили об иске на Трампа.

На митинге Дональда Трампа в Аризоне прозвучала песня Foo Fighters — My Hero ("Мой герой"). Под нее на подиуме появился Роберт Кеннеди-младший и объявил, что снимает свою кандидатуру в некоторых штатах для поддержки Дональда Трампа.

На случай отреагировала группа Foo Fighters, которая сообщила, что хочет объяснить ситуацию.

"У Foo Fighters не спрашивали разрешения, и, если бы спросили, они бы его не дали", – ответили представители американской группы.

Представитель группы добавил, что против кампании Дональда Трампа "принимаются ответные действия", а роялти, полученные от незаконного использования песни, будут переданы Камале Гаррис.



