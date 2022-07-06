В США выпустили памятную монету в честь защитников Змеиного: сколько стоит и как выглядит

На сайте Белого дома в США есть интернет-магазин коллекционных монет. Выставлена на продажу монета "Остров Змеиный". Гравировка цветная, цена 100 долларов за единицу. На ней высечена фраза: "Русский военный корабель, иди на**й", координаты, фото острова, украинский герб. Дизайн разработал Энтони Ф. Джаннини – главный дизайнер Global Historic Moments of the American Presidency Collection.

Остров Змеиный, фото Википедия

В описании указано, что монета №9 создана на честь украинского сопротивления против российского вторжения на остров Змеиный и описана история обстрела острова российскими оккупантами 24 февраля 2022 года, в первый день российского вторжения в Украину.

Нападение на расположенный в Черном море, а также известный как остров Змеиный, получило широкую огласку, когда на аудиозапись российского крейсера "Москва", который приказывает украинским солдатам сдаваться, ответили: "русский военный корабль, иди на**й".

Фраза стала вирусной, поскольку многие считали, что солдаты были убиты в бою. Позже выяснилось, что экипаж гражданского поисково-спасательного судна, пытавшегося эвакуировать солдат, также был захвачен вместе с солдатами Змеиного в плен. Часть военных с острова остаются в плену. Члены экипажа судна и 10 человек, находившихся в заложниках на острове, освобождены 24 марта 2022 года из плена во время обмена.

Каждая монета из коллекции "Исторические моменты американского президентства" имеет ограниченный тираж. Вместе с ней прилагается сертификат подлинности с номером издания, бархатный футляр для презентаций. Для покупателей из Украины или стран НАТО международная доставка бесплатна. С суммы продажи 20% будут потрачены на помощь украинским женщинам и детям.



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