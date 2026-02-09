В США выпустили пиво из медвежьих какашек: какое оно по вкусу

В США появился один из самых необычных сортов крафтового пива в мире. Американский бренд спортивной одежды Columbia Sportswear в сотрудничестве с пивоварней Breakside Brewery представил напиток под названием Nature Calls ("колокольчики природы"), ключевым ингредиентом которого стали медвежьи экскременты. Презентация прошла 8 февраля во время церемонии открытия Супербоула.

Пиво Nature Calls. Фото: Columbia Sportswear/Breakside Brewery

Пиво варят на основе воды из реки Булл-Ран в Орегоне, которую настаивают на медвежьем помете, собранном в Монтане от американских черных медведей. В рецептуру также входят солодовые зерна с Тихоокеанского Северо-Запада, а вкусовой профиль дополняют нотки меда и черники.

В Columbia Sportswear подчеркивают, что, несмотря на экзотический ингредиент в виде медвежьих какашек, напиток абсолютно безопасен. В компании объясняют, что весь процесс отвечает строгим стандартам продовольственной безопасности.

"Мать-природа бросает в нас медвежьи какашки, а мы перерабатываем их на ледяную пинту пива. Из внутренностей медведя в ваш рот — мы делаем так, чтобы естественное дерьмо было легче проглатывать", — сказал президент бренда Columbia Sportswear Джо Бойл.

Основатель Breakside Brewery Скотт Лоуренс признался, что сначала воспринял предложение от Columbia Sportswear как шутку. Однако финальный результат превзошел ожидания.

"Мы сварили много пива, но ни разу не варили такого, которое бы так буквально прославляло природу. Когда Columbia обратилась к нам с идеей использовать медвежьи какашки, мы подумали, что они шутят. Оказалось, что это не так – и теперь у нас самое дикое пиво в Америке, а может быть, и во всем мире. Оно безумно, но честно говоря оно имеет отличный вкус", — рассказал Скотт Лоуренс.

Те, кому уже удалось отведать Nature Calls, описывают вкус пива с медвежьими какашками, как мягкий, немного ореховый, с выразительными ягодными нотами.

Хотя идея может показаться шокирующей, подобные эксперименты не новшество для крафтового мира. В 2021 году финская мини-пивоварня Ant Brew уже использовала гусиный помет для создания пива.

