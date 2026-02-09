У США випустили пиво з ведмежих какашок: яке воно на смак

У США з’явилося одне з найнезвичніших сортів крафтового пива у світі. Американський бренд спортивного одягу Columbia Sportswear у співпраці з пивоварнею Breakside Brewery представив напій під назвою Nature Calls ("дзвіночки природи"), ключовим інгредієнтом якого стали ведмежі екскременти. Презентація відбулася 8 лютого під час церемонії відкриття Супербоулу.

Пиво Nature Calls. Фото: Columbia Sportswear/Breakside Brewery

Пиво варять на основі води з річки Булл-Ран в Орегоні, яку під час виробництва настоюють на ведмежому посліді, зібраному у Монтані від американських чорних ведмедів. До рецептури також входять солодові зерна з Тихоокеанського Північного Заходу, а смаковий профіль доповнюють нотки меду та чорниці.

У Columbia Sportswear наголошують, що попри екзотичний інгредієнт у вигляді ведмежих какашок, напій є абсолютно безпечним. У компанії пояснюють, що весь процес відповідає суворим стандартам харчової безпеки.

"Мати-природа кидає в нас ведмежі какашки, а ми переробляємо їх на крижану пінту пива. З нутрощів ведмедя до вашого рота — ми робимо так, щоб природнє лайно було легше ковтати", — сказав президент бренду Columbia Sportswear Джо Бойл.

Засновник Breakside Brewery Скотт Лоуренс зізнався, що спершу сприйняв пропозицію від Columbia Sportswear як жарт. Однак фінальний результат перевершив очікування.

"Ми зварили багато пива, але жодного разу не зварили такого, яке б так буквально прославляло природу. Коли Columbia звернулася до нас з ідеєю використати ведмежі какашки, ми подумали, що вони жартують. Виявилося, що це не так – і тепер у нас найдикіше пиво в Америці, а можливо, і в усьому світі. Воно божевільне, але чесно кажучи воно має чудовий смак", — розповів Скотт Лоуренс.

Ті, кому вже пощастило скуштувати Nature Calls, описують смак пива з ведмежими какашками, як м’який, трохи горіховий, із виразними ягідними нотами.

Хоча ідея може здатися шокуючою, подібні експерименти не новина для крафтового світу. У 2021 році фінська міні-пивоварня Ant Brew вже використовувала гусячий послід для створення пива.

