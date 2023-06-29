В США выросло количество людей, поддерживающих поставки оружия Украине – опрос

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Slava Kot
США поддерживают поставки оружия Украине. Фото из открытых источников
Новый опрос среди граждан США показал резкий рост поддержки поставок оружия в Украину. В мае поклонников вооружения Украины было на уровне 46%, тогда как в конце июня показатель вырос до 65%. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
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Reuters и Ipsos провели общий опрос среди американцев, чтобы узнать их настроения по военной помощи Украине. Больше всего поставки оружия в Украину поддерживают демократы – 81%. Среди республиканцев этот показатель составляет 56%, а независимые поддерживают вооружение Украины на уровне 57%.
Результаты свидетельствуют о большей поддержке политики действующего президента США Джо Байдена, призывающего помочь Украине оградить свою территорию от российской агрессии. Большинство американцев поддерживают того президента, который будет продолжать военную помощь Украине, таких 67%.
С начала полномасштабного вторжения Администрация президента США предоставила Украине 41 пакет военной помощи, общая сумма которых превышает 40 млрд. долларов.
Кроме того, 76% американцев считают, что предоставление оружия Украине показывает Китаю и другим соперникам США, что они отстаивают интересы Соединенных Штатов и его союзников.
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