В США выросло количество людей, поддерживающих поставки оружия Украине – опрос

США поддерживают поставки оружия Украине. Фото из открытых источников

Новый опрос среди граждан США показал резкий рост поддержки поставок оружия в Украину. В мае поклонников вооружения Украины было на уровне 46%, тогда как в конце июня показатель вырос до 65%. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

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Reuters и Ipsos провели общий опрос среди американцев, чтобы узнать их настроения по военной помощи Украине. Больше всего поставки оружия в Украину поддерживают демократы – 81%. Среди республиканцев этот показатель составляет 56%, а независимые поддерживают вооружение Украины на уровне 57%.

Результаты свидетельствуют о большей поддержке политики действующего президента США Джо Байдена, призывающего помочь Украине оградить свою территорию от российской агрессии. Большинство американцев поддерживают того президента, который будет продолжать военную помощь Украине, таких 67%.

"Это однозначно подкрепляет решение Байдена идти в этом до конца", – считает бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

С начала полномасштабного вторжения Администрация президента США предоставила Украине 41 пакет военной помощи, общая сумма которых превышает 40 млрд. долларов.

Кроме того, 76% американцев считают, что предоставление оружия Украине показывает Китаю и другим соперникам США, что они отстаивают интересы Соединенных Штатов и его союзников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский чиновник Энтони Блинкен считает, что Китай сможет в будущем изменить свою позицию по отношению к России и войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о рейтинге стран, наиболее любящих США: Венгрия в конце списка.