В США высказались об исходе войны в Украине: почему не нужно верить заявлениям Зеленского и Путина

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина не всегда передают реальную картину происходящего на переговорах. Об этом он сказал в комментарии, который цитирует Telegram-канал Donald Trump на русском.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. Фото: из открытых источников

Журналистка спросила, как можно прийти к миру, если Путин открыто заявляет о намерении продолжать захват украинских территорий, а Зеленский подчёркивает, что Украина не отдаст врагу ни пяди своей земли. В ответ Уитакер отметил, что украинский президент участвует в обсуждении возможных договорённостей, включая гарантии безопасности от США и союзников по НАТО. Он подчеркнул, что Зеленский вынужден обращаться одновременно к внутренней аудитории и к европейским партнёрам, которые обеспечивают значительную часть оборонной поддержки Украины.

"То, что говорит один лидер – будь то президент Зеленский или Владимир Путин, — часто не полностью отражает то, что происходит в комнате", — заявил Уитакер.

По его словам, переговоры продолжаются, и пока нет официальной информации о результатах, остается период ожидания.

Уитакер также выразил уверенность, что президент США способен сыграть ключевую роль в достижении мира, вовлекая обе стороны в процесс и создавая условия для возможного соглашения, которое могло бы остановить дальнейшее кровопролитие.

