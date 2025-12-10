logo

В США высказались об исходе войны в Украине: почему не нужно верить заявлениям Зеленского и Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

В США высказались об исходе войны в Украине: почему не нужно верить заявлениям Зеленского и Путина

Постпред США при НАТО заявил, что публичные заявления лидеров не совпадают с тем, что происходит на реальных переговорах

10 декабря 2025, 08:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина не всегда передают реальную картину происходящего на переговорах. Об этом он сказал в комментарии, который цитирует Telegram-канал Donald Trump на русском.

В США высказались об исходе войны в Украине: почему не нужно верить заявлениям Зеленского и Путина

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. Фото: из открытых источников

Журналистка спросила, как можно прийти к миру, если Путин открыто заявляет о намерении продолжать захват украинских территорий, а Зеленский подчёркивает, что Украина не отдаст врагу ни пяди своей земли. В ответ Уитакер отметил, что украинский президент участвует в обсуждении возможных договорённостей, включая гарантии безопасности от США и союзников по НАТО. Он подчеркнул, что Зеленский вынужден обращаться одновременно к внутренней аудитории и к европейским партнёрам, которые обеспечивают значительную часть оборонной поддержки Украины.

"То, что говорит один лидер – будь то президент Зеленский или Владимир Путин, — часто не полностью отражает то, что происходит в комнате", — заявил Уитакер. 

По его словам, переговоры продолжаются, и пока нет официальной информации о результатах, остается период ожидания.

Уитакер также выразил уверенность, что президент США способен сыграть ключевую роль в достижении мира, вовлекая обе стороны в процесс и создавая условия для возможного соглашения, которое могло бы остановить дальнейшее кровопролитие.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп подверг резкой критике европейских лидеров, назвав Европу "загнивающей" и управляемой "слабыми" политиками. В интервью изданию POLITICO он обвинил страны ЕС в неспособности справиться с миграционным кризисом и остановить российско-украинскую войну. По его словам, современная политика Европы "беспомощна", а ее руководители "не знают, что делать".




Источник: https://t.me/PresidentDonaldTrumpRU/12078
