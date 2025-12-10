У США висловилися про кінець війни в Україні: чому не потрібно вірити заявам Зеленського та Путіна

Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що публічні заяви президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна не завжди передають реальну картину того, що відбувається на переговорах. Про це він сказав у коментарі, який цитує Telegram-канал Donald Trump російською.

Постпред США при НАТО Меттью Вітакер. Фото: із відкритих джерел

Журналістка запитала, як можна прийти до миру, якщо Путін відкрито заявляє про намір продовжувати захоплення українських територій, а Зеленський наголошує, що Україна не віддасть ворогові жодної п'яди своєї землі. У відповідь Вітакер зазначив, що український президент бере участь в обговоренні можливих домовленостей, включаючи гарантії безпеки від США та союзників щодо НАТО. Він наголосив, що Зеленський змушений звертатися одночасно до внутрішньої аудиторії та до європейських партнерів, які забезпечують значну частину оборонної підтримки України.

"Те, що говорить один лідер — чи то президент Зеленський, чи Володимир Путін, — часто не повністю відображає те, що відбувається в кімнаті", — заявив Вітакер.

За його словами, переговори продовжуються, і доки немає офіційної інформації про результати, залишається період очікування.

Уітакер також висловив упевненість, що президент США здатний відіграти ключову роль у досягненні миру, залучаючи обидві сторони до процесу та створюючи умови для можливої угоди, яка могла б зупинити подальше кровопролиття.

