В США вызревает консенсус против Путина: станет ли закон Грэма точкой невозврата

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Кравцев Сергей
Законопроект о санкциях против РФ, предложенный покойным сенатором Линдси Грэмом, уже имеет более 60 соавторов, что достаточно для его принятия в Сенате. Об этом пишет издание Axios. Действительно ли в США возросла вероятность принятия этого законопроекта? Может ли это означать, что среди республиканцев все меньше понимания, что есть шанс договориться с РФ? Издание "Комментарии" выясняло ситуацию, собрав мнения экспертов.
Санкции против России. Фото: из открытых источников
Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко говорит, что он бы здесь сделал акцент, прежде всего, на позиции президента США, а уже потом – на роли Сената и Палаты представителей.
"Хотя именно Конгресс принимает многие решения, это как извечный вопрос: что первично – курица или яйцо? Одно без другого существовать не может. На мой взгляд, ключевую роль играет формирование внутри Республиканской партии критической массы здравого смысла. Речь не о лоббизме Украины, а о лоббизме здравого смысла. Есть политики, которые сосредоточены исключительно на внутренних интересах США, но есть и те, кто глубоко понимает происходящее. Один из таких людей – Линдси Грэм. Именно такие политики постепенно влияют на изменение восприятия ситуации. Со временем происходит переосмысление – в том числе и на уровне президента. Это, в свою очередь, влияет и на тех республиканцев, которые еще колеблются и ориентируются на позицию Белого дома", – отметил эксперт.
Сергей Дойко продолжает, здесь уместно было бы привести простой пример, что называется из жизни.
"Перед встречей Юрия Ванетика (американский политический консультант – ред.) с вице-президентом Джей Ди Вэнсом он отправлял ему фотографии российских ударов по Киеву – разрушенные дома, последствия атак, повреждения Лавры. И он постоянно задавал один вопрос: "Чего они этим добиваются?". Это был искренний интерес человека, который хотел понять логику происходящего. Практически уверен, что во время встречи тема Украины тоже поднималась. И особенно важно, когда о ней говорит человек, родившийся в Киеве, но более 50 лет, живущий в США и понимающий обе страны. Такая информация из первых уст всегда звучит убедительнее", – отметил телеведущий.
Подытоживая, Сергей Дойко отметил, что подобные контакты имеют большое значение. Переосмысление не происходит мгновенно – оно требует времени, аргументов и постоянной работы. И, чем больше в американской политике будет людей, последовательно отстаивающих здравый смысл, тем выше вероятность, что именно он в итоге возобладает.
Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии Национальная платформа Екатерина Одарченко считает данный законопроект одной из важнейших санкционных инициатив США с начала полномасштабной войны России против Украины. Его значение заключается не только во введении новых санкций, но, прежде всего, в изменении самой логики американской санкционной политики. Если раньше значительная часть ограничений вводилась из-за указов президента, то сегодня Конгресс стремится сделать ключевые санкции элементом федерального законодательства, значительно усложнив их будущую отмену.
По ее словам, американская санкционная политика в отношении России формировалась постепенно более десяти лет. Первым важным шагом стал Magnitsky Act 2012 года, который позволил вводить персональные санкции против лиц, причастных к нарушениям прав человека. Впоследствии он был трансформирован в Global Magnitsky Act, который распространил механизм санкций на весь мир. После оккупации Крыма в 2014 году США значительно расширили санкции против России из-за серии президентских указов администрации Барака Обамы. Они охватили финансовый сектор, оборонную промышленность, энергетику и представителей российской политической элиты. Следующим переломным моментом стал закон CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act), принятый в 2017 году. Он стал первым масштабным законом, существенно ограничившим возможность президента самостоятельно отменять санкции без участия Конгресса. В это время санкционная политика впервые начала переходить от исполнительной власти к законодательной.
Эксперт продолжает, после начала полномасштабного вторжения в 2022 году администрация США ввела сотни новых санкций из-за президентских указов и решений Министерства финансов (OFAC). Под ограничения попали русские банки, Центральный банк России, авиационная ветвь, экспорт больших технологий, военно-промышленный комплекс, судоходство, десятки государственных компаний и тыщи физических лиц. В 2024-2025 годах все большее внимание стали уделять борьбе с обходом санкций через третьи страны, а также использованию так называемого "теневого флота". Именно тогда сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль предложили первую редакцию Sanctioning Russia Act, которая стала основой нынешнего законопроекта.
Политтехнолог говорит, что будет уместно сравнение данного законопроекта с санкционной политикой Европейского Союза. Ведь подход Европейского Союза значительно отличается от американского.
Екатерина Одарченко отмечает, что в случае принятия законопроекта главный удар будет направлен не столько по отдельным физическим лицам, сколько по российским доходам от экспорта энергоносителей. Конкретно продажа нефти и газа остается главным источником финансирования федерального бюджета России. Ужесточение контроля за "теневым флотом", увеличение рисков для банков и страховщиков и возможность применения вторичных санкций могут постепенно уменьшать экспортные доходы даже без формального сокращения добычи.
Если же говорить о том, каковы шансы на принятие законопроекта, то эксперт говорит, что в отличие от предыдущей редакции новый законопроект имеет существенно более высокие политические шансы. Его поддерживают представители обеих партий, он получил предварительную поддержку Белого дома, а после смерти Линдси Грэм приобрел еще и сильное символическое значение. В то же время, американский законодательный процесс остается сложным. После рассмотрения в Сенате документ должен пройти Палату представителей, где возможны компромиссные изменения, а затем получить подпись президента.
Подытоживая она подчеркнула, независимо от окончательной редакции законопроекта уже сегодня можно говорить о новом этапе санкционной политики Запада. Если после 2022 г. санкции были преимущественно реакцией на российскую агрессию, то сейчас формируется долгосрочная модель экономического сдерживания России.
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