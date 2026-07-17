В США вызревает консенсус против Путина: станет ли закон Грэма точкой невозврата

Законопроект о санкциях против РФ, предложенный покойным сенатором Линдси Грэмом, уже имеет более 60 соавторов, что достаточно для его принятия в Сенате. Об этом пишет издание Axios. Действительно ли в США возросла вероятность принятия этого законопроекта? Может ли это означать, что среди республиканцев все меньше понимания, что есть шанс договориться с РФ? Издание "Комментарии" выясняло ситуацию, собрав мнения экспертов.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Такие политики, как Линдси Грэм, постепенно влияют на изменение восприятия ситуации.

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко говорит, что он бы здесь сделал акцент, прежде всего, на позиции президента США, а уже потом – на роли Сената и Палаты представителей.

"Хотя именно Конгресс принимает многие решения, это как извечный вопрос: что первично – курица или яйцо? Одно без другого существовать не может. На мой взгляд, ключевую роль играет формирование внутри Республиканской партии критической массы здравого смысла. Речь не о лоббизме Украины, а о лоббизме здравого смысла. Есть политики, которые сосредоточены исключительно на внутренних интересах США, но есть и те, кто глубоко понимает происходящее. Один из таких людей – Линдси Грэм. Именно такие политики постепенно влияют на изменение восприятия ситуации. Со временем происходит переосмысление – в том числе и на уровне президента. Это, в свою очередь, влияет и на тех республиканцев, которые еще колеблются и ориентируются на позицию Белого дома", – отметил эксперт.

Сергей Дойко продолжает, здесь уместно было бы привести простой пример, что называется из жизни.

"Перед встречей Юрия Ванетика (американский политический консультант – ред.) с вице-президентом Джей Ди Вэнсом он отправлял ему фотографии российских ударов по Киеву – разрушенные дома, последствия атак, повреждения Лавры. И он постоянно задавал один вопрос: "Чего они этим добиваются?". Это был искренний интерес человека, который хотел понять логику происходящего. Практически уверен, что во время встречи тема Украины тоже поднималась. И особенно важно, когда о ней говорит человек, родившийся в Киеве, но более 50 лет, живущий в США и понимающий обе страны. Такая информация из первых уст всегда звучит убедительнее", – отметил телеведущий.

Подытоживая, Сергей Дойко отметил, что подобные контакты имеют большое значение. Переосмысление не происходит мгновенно – оно требует времени, аргументов и постоянной работы. И, чем больше в американской политике будет людей, последовательно отстаивающих здравый смысл, тем выше вероятность, что именно он в итоге возобладает.

Мы видим переход от отдельных санкционных решений к комплексной системе

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии Национальная платформа Екатерина Одарченко считает данный законопроект одной из важнейших санкционных инициатив США с начала полномасштабной войны России против Украины. Его значение заключается не только во введении новых санкций, но, прежде всего, в изменении самой логики американской санкционной политики. Если раньше значительная часть ограничений вводилась из-за указов президента, то сегодня Конгресс стремится сделать ключевые санкции элементом федерального законодательства, значительно усложнив их будущую отмену.

"Особое политическое значение законопроекту придает тот факт, что он стал одним из последних масштабных внешнеполитических проектов сенатора Линдси Грэма. Именно он вместе с сенатором Ричардом Блументалем почти два года работал над документом. Незадолго до своей смерти Грэм сообщил о достижении компромисса с администрацией президента по ключевым положениям законопроекта. Сегодня многие американские политики открыто говорят, что его принятие станет продолжением политического наследия сенатора. Однако чтобы понять истинное значение этой инициативы, необходимо рассмотреть ее в контексте всей эволюции санкционной политики США в отношении России", – отметила эксперт.

По ее словам, американская санкционная политика в отношении России формировалась постепенно более десяти лет. Первым важным шагом стал Magnitsky Act 2012 года, который позволил вводить персональные санкции против лиц, причастных к нарушениям прав человека. Впоследствии он был трансформирован в Global Magnitsky Act, который распространил механизм санкций на весь мир. После оккупации Крыма в 2014 году США значительно расширили санкции против России из-за серии президентских указов администрации Барака Обамы. Они охватили финансовый сектор, оборонную промышленность, энергетику и представителей российской политической элиты. Следующим переломным моментом стал закон CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act), принятый в 2017 году. Он стал первым масштабным законом, существенно ограничившим возможность президента самостоятельно отменять санкции без участия Конгресса. В это время санкционная политика впервые начала переходить от исполнительной власти к законодательной.

Эксперт продолжает, после начала полномасштабного вторжения в 2022 году администрация США ввела сотни новых санкций из-за президентских указов и решений Министерства финансов (OFAC). Под ограничения попали русские банки, Центральный банк России, авиационная ветвь, экспорт больших технологий, военно-промышленный комплекс, судоходство, десятки государственных компаний и тыщи физических лиц. В 2024-2025 годах все большее внимание стали уделять борьбе с обходом санкций через третьи страны, а также использованию так называемого "теневого флота". Именно тогда сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль предложили первую редакцию Sanctioning Russia Act, которая стала основой нынешнего законопроекта.

"Чем отличается законопроект 2026 года? Если сравнивать новую редакцию с законопроектом 2025, можно выделить несколько принципиальных изменений. Во-первых, предыдущая редакция была построена вокруг решения президента. Санкции должны применяться только после официального заключения Белого дома о том, что Россия отказывается вести добросовестные мирные переговоры или нарушает достигнутые договоренности. Новая редакция делает механизм гораздо более обязательным. Фактически, Конгресс стремится минимизировать политическое пространство для отложения санкций. Во-вторых, авторы отказались от универсального тарифа в 500% по отношению ко всем государствам, покупающим российские энергоносители. Такой подход вызвал беспокойство даже среди союзников США из-за возможных торговых конфликтов. Предложена более гибкая система – возможность применения тарифов до 100% в отношении крупнейших покупателей российской нефти и газа, прежде всего Китая и Индии, с возможностью исключений для стран, реально сокращающих зависимость от российских энергоресурсов. В-третьих, отдельный акцент сделан на борьбе с "теневым флотом", из-за которого Россия обходит нефтяные санкции. Законопроект также расширяет санкции против российских СПГ-проектов, государственных предприятий, банков, оборонной промышленности и иностранных компаний, помогающих обходить санкции. Таким образом, документ становится не просто новым санкционным пакетом, а следующим этапом развития американской санкционной политики", – отметила Екатерина Одарченко.

Политтехнолог говорит, что будет уместно сравнение данного законопроекта с санкционной политикой Европейского Союза. Ведь подход Европейского Союза значительно отличается от американского.

"ЕС не принимает один большой санкционный закон. Вместо этого Европейский совет последовательно утверждает санкционные пакеты, каждый из которых нуждается в единодушной поддержке всех государств-членов. Именно поэтому европейская модель медленнее, но одновременно более детализированной. После 2022 г. Европейский Союз принял двадцать санкционных пакетов, постепенно закрывая возможности обхода санкций. В них вошли ограничения по экспорту технологий, финансовому сектору, транспорту, энергетике, запрет импорта отдельных товаров, ограничения для российских банков, санкции против "теневого флота", а также меры в отношении компаний из третьих стран, которые помогают обходить санкционный режим. Американский подход имеет иную особенность. США гораздо активнее используют вторичные санкции. Это означает, что под риском могут оказаться не только российские компании, но и любые иностранные банки, логистические операторы, страховые компании или сотрудничающие с Россией трейдеры. Именно благодаря роли доллара как главной резервной валюты мира и значению американской финансовой системы этот механизм оказывает глобальное влияние. По моему мнению, наиболее эффективна именно комбинация двух моделей. Европейский Союз постепенно закрывает технологические и торговые лазейки, тогда как США создают высокие финансовые риски для всех, кто помогает обходить санкции", – отметила собеседница портала "Комментарии".

Екатерина Одарченко отмечает, что в случае принятия законопроекта главный удар будет направлен не столько по отдельным физическим лицам, сколько по российским доходам от экспорта энергоносителей. Конкретно продажа нефти и газа остается главным источником финансирования федерального бюджета России. Ужесточение контроля за "теневым флотом", увеличение рисков для банков и страховщиков и возможность применения вторичных санкций могут постепенно уменьшать экспортные доходы даже без формального сокращения добычи.

"Особую роль будут играть Китай и Индия. Вряд ли они полностью откажутся от закупки российской нефти. Однако они могут потребовать еще больших скидок, изменять механизмы расчетов или диверсифицировать импорт, чтобы свести к минимуму санкционные риски. В таком случае Россия будет вынуждена продавать свои ресурсы дешевле, что будет постепенно сокращать доходы бюджета. Для мирового нефтяного рынка резкого шока, по всей вероятности, не будет. В последние годы глобальный рынок значительно адаптировался к санкционной политике, а другие крупные производители могут частично компенсировать возможное сокращение поставок. Для Украины этот закон имеет, прежде всего, политическое значение. Он демонстрирует, что вопрос сдерживания российской агрессии остается одним из немногих направлений американской политики, сохраняющим двухпартийную поддержку", – высказалась политтехнолог.

Если же говорить о том, каковы шансы на принятие законопроекта, то эксперт говорит, что в отличие от предыдущей редакции новый законопроект имеет существенно более высокие политические шансы. Его поддерживают представители обеих партий, он получил предварительную поддержку Белого дома, а после смерти Линдси Грэм приобрел еще и сильное символическое значение. В то же время, американский законодательный процесс остается сложным. После рассмотрения в Сенате документ должен пройти Палату представителей, где возможны компромиссные изменения, а затем получить подпись президента.

"По моему мнению, вероятность принятия законопроекта Сенатом сегодня составляет примерно 75-80%. Вероятность окончательного принятия Конгрессом и вступления в силу после возможных изменений может быть оценена на уровне 60-65%", — отметила Екатерина Одарченко.

Подытоживая она подчеркнула, независимо от окончательной редакции законопроекта уже сегодня можно говорить о новом этапе санкционной политики Запада. Если после 2022 г. санкции были преимущественно реакцией на российскую агрессию, то сейчас формируется долгосрочная модель экономического сдерживания России.

"По моему мнению, именно это главная новость. Мы видим постепенный переход от отдельных санкционных решений к комплексной системе, объединяющей законодательные механизмы США, санкционные пакеты Европейского Союза, вторичные санкции, контроль за глобальными финансовыми потоками и борьбу со схемами обхода ограничений. Именно такая модель может оказаться более эффективной, чем отдельные санкционные пакеты предыдущих лет. Она не дает мгновенного результата, но постепенно увеличивает экономическую цену агрессии, ограничивает доступ к технологиям, финансовым ресурсам и международной логистике и формирует долгосрочную систему сдерживания России. Именно в этом, по моему мнению, главное значение нового американского законопроекта", – резюмировала эксперт.

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