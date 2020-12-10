В США за домогательства к ребенку арестовали Санта-Клауса

45-летнего Принса Картера, который работал Санта-Клаусом в торговом центре Милфорда (Коннектикут, США), обвиняют в домогательстве к несовершеннолетнему коллеге. О событии сообщает New Haven Register.

В Коннектикуте Санта приставал к ребенку. Фото: dreamstime

Полиция Милфорда отреагировала на вызов несовершеннолетней особы, также работающей в торговом центре Connecticut Post Mall. Стоит отметить, что пола жертвы не раскрывают.

По словам потерпевшего, Картер всячески проявлял к нему повышенный интерес: хватал, обнимал и раздевался в комнате отдыха для персонала, склоняя к половому акту. Инцидент произошел вечером в понедельник, 7 декабря.

Как сообщает представитель полиции Милфорда Майк ДеВито, в ходе расследования Принс Картер был арестован по месту жительства в Бриджпорте. Его обвиняют в сексуальном насилии и риске травмирования несовершеннолетних. Выйти на свободу до заседания суда горе-Санта сможет только под залог в размере 25000 долларов.





Между тем, представители компании Connecticut Post Mall запретили Картеру появляться на территории торгового центра.

Для справки. Connecticut Post Mall — это торговый центр, расположенный на Бостонской почтовой дороге в Милфорде, штат Коннектикут. Он работает с 1960 года. Сегодня считается крупнейшим торговым центром Коннектикута, на его территории функционирует более 215 магазинов розничной торговли. Основными представителями бизнеса в Connecticut Post Mall являются такие марки, как LA Fitness, Macy's, Cinemark Theatres, Dick's Sporting Products, Dave & Buster's и другие

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