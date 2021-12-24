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В США забастовка сотрудников Apple: они просят не покупать продукцию компании

В компании Apple готовится массовая забастовка и объявление бойкота продукции этого бренда

сегодня, 17:10
Автор:

Людмила Слободенюк
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Сегодня, 24 декабря, в преддверии Рождества работники компании Apple объявили забастовку своему руководству. Они собрались с работы раньше, чтобы выйти на прогулку или побыть со своей семьей в канун Рождества. Об этом сообщает "Insider".

В США забастовка сотрудников Apple: они просят не покупать продукцию компании

Apple. Фото из открытых источников

Этой забастовке предшествовало кадровое неравенство. Apple впервые за все десятилетия приостановила производство iPhone и iPad, отпустив работников фабрик отдыхать в канун Рождества, 25 декабря. Но это не относилось к тем, кто работает в розничных магазинах и техподдержке. Потому последние объединились в группу Apple Together и решили объявить бойкот правлению компании. Их протест состоит в том, что они собрались уйти с работы накануне праздника раньше без разрешения. Кроме того, митингующие призвали американцев не покупать продукцию Apple в канун Рождества как  онлайн, так и офлайн.

"Не переходите предел пикетирования в этот день – будьте солидарны с рабочими, которые борются за лучшие условия," — обращаются митингующие в обращении.

Также терпение работников на грани, из-за недавних случаев, когда работников даже с симптомами коронавируса просили выходить на работу. Другие сотрудники утверждали, что заболели Covid-19 именно после Черной пятницы, потому что менеджеры торговых точек не обеспечили надлежащих условий и социальной дистанции в помещениях.

В самой же компании Apple на забастовку никак не реагируют и никаких комментариев на своих официальных страницах не дают.




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Источник: https://www.businessinsider.com/apple-employees-plan-walkout-on-christmas-eve-urge-customer-boycott-2021-12
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