В США забастовка сотрудников Apple: они просят не покупать продукцию компании

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Людмила Слободенюк
Сегодня, 24 декабря, в преддверии Рождества работники компании Apple объявили забастовку своему руководству. Они собрались с работы раньше, чтобы выйти на прогулку или побыть со своей семьей в канун Рождества. Об этом сообщает "Insider".
Apple. Фото из открытых источников
Этой забастовке предшествовало кадровое неравенство. Apple впервые за все десятилетия приостановила производство iPhone и iPad, отпустив работников фабрик отдыхать в канун Рождества, 25 декабря. Но это не относилось к тем, кто работает в розничных магазинах и техподдержке. Потому последние объединились в группу Apple Together и решили объявить бойкот правлению компании. Их протест состоит в том, что они собрались уйти с работы накануне праздника раньше без разрешения. Кроме того, митингующие призвали американцев не покупать продукцию Apple в канун Рождества как онлайн, так и офлайн.
В самой же компании Apple на забастовку никак не реагируют и никаких комментариев на своих официальных страницах не дают.
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