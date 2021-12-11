В США задержан студент из-за сообщений в групповом чате: что известно

О подозрительном поведении студента рассказали его коллеги, фото из открытых источников

В США арестовали студента авиационного университета Эмбри-Риддл. Причина – заявления в интернете о нападении на учебное заведение. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что 19-летний студент планировал стрельбу в конце учебного года, когда в кампусе будет много студентов. По словам начальника отдела полиции Дейтона-Бич Джакари Янга, 9 декабря молодого человека задержали. Ранее студенты университета рассказали команде безопасности университетского городка о настороживших их сообщениях в групповом чате Snapchat. У задержанного во время обысков обнаружили рюкзак с разборной винтовкой и патроны. По данным полиции, у задержанного обнаружили 800 патронов.

Арестованный Хейгинс сейчас находится под стражей, он признался, что действительно писал о нападении на кампус. Хейгинса обвиняют в терроризме, письменной угрозе убийством или ранением и покушением на убийство первой ступени.

Судья удовлетворил ходатайство о предназначении для Хейгинса государственного защитника. В ближайшее время состоится судебное слушание относительно его пребывания про стражей до конца расследования.

Известно, что друг задержанного рассказал о том, что его товарищ говорил о приобретении оружия и глушителя, которое помещалось бы в рюкзак. Парень вроде бы продал свой автомобиль и купил оружие. Хотя раньше рассказывал друзьям, что планирует отремонтировать подержанный автомобиль. Изменения в поведении товарища насторожили других студентов.

По словам Янга, очень повезло, что студенты вовремя сообщили о подозрительных заявлениях однокурсника и его заинтересованности в идее массового насилия. Благодаря этому удалось раньше времени предупредить трагедию.

Как сообщал портал "Комментарии", в США казнят мужчину, который 36 лет назад выстрелил в учителя.

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