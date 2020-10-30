В США зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом

Вчера, 29 октября, в США зарегистрировали 89 тыс. новых больных коронавирусом, что стало абсолютным рекордом с начала эпидемии. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Газета.ру

Как пишет агентство, вирус распространяется быстрее всего на Среднем Западе. Прирост также зафиксирован в Нью-Джерси и Нью-Йорке. Центр по контролю и профилактике заболеваний в США сообщает, что в штате Иллинойс за последнюю неделю зафиксировали 35 тыс. новых случаев, а в штате Висконсин — 29,3 тыс.

Всего в США COVID-19 зарегистрировали у 8,83 млн людей, за последние 7 дней — у 521 тыс. Недавно главный врач-инфекционист страны Энтони Фаучи заявил, что даже с вакциной США смогут вернуться к нормальной жизни только к концу 2021 года, как пишет Bloomberg.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в США предупреждают о неминуемой кибератаке на больницы.

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