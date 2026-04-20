В США загадочно исчезли или умерли 11 ученых, связанных с НЛО: что известно

В Соединенных Штатах набирает обороты резонансная история вокруг серии смертей и исчезновений ученых, работавших в сфере космоса, оборонных технологий, ядерных программ и исследований неизвестных воздушных явлений. По данным американских медиа, за последние несколько лет зафиксировано по меньшей мере 11 подобных случаев.

В США загадочно исчезли 11 ученых, связанных с НЛО

Тема исчезновения ученых всколыхнула Штаты, особенно когда на нее отреагировал президент США Дональда Трампа. Американский лидер заявил, что поручил изучить обстоятельства инцидентов с исчезновением ученых, занимавшихся НЛО.

"Надеюсь, это случайность, но мы узнаем об этом в течение следующих полутора недель. Надеюсь, это стечение обстоятельств... но некоторые из них были очень важными людьми, и мы собираемся это рассмотреть", — сказал Трамп.

Среди наиболее обсуждаемых историй стала смерть 34-летней исследовательницы Эми Эскридж в 2022 году. Она работала с темой антигравитационных технологий и раньше говорила о давлении и возможных угрозах.

Также внимание привлекли исчезновения и смерти сотрудников NASA, Los Alamos National Laboratory, а также ученых, имеющих доступ к чувствительным оборонным разработкам. Среди них: Майкл Дэвид Хикс, работавший в Лаборатории реактивного движения NASA над миссией DART; инженер NASA Фрэнк Майвальд, разрабатывавший инструменты для поиска признаков жизни на других планетах; Мелисса Касиас, которая была связана с разработкой ядерного оружия; Уильям Нил МакКасланд – генерал-майор ВВС США в отставке, связанный с исследованиями НЛО и секретными программами. Часть из них пропала без следа, другие скончались при невыясненных обстоятельствах.

Пока ни одно американское ведомство не подтвердило существование единого сговора или системного характера событий. Часть случаев имеет официальные объяснения, другие остаются открытыми или находятся в стадии проверки. В Белом доме заявили, что если данная информация подтвердится, администрация уделит ей особое внимание.

