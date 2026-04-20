У США загадково зникли або померли 11 вчених, пов'язаних із НЛО: що відомо
НОВИНИ

У США загадково зникли або померли 11 вчених, пов’язаних із НЛО: що відомо

У США повідомили про серію смертей і зникнень учених, пов’язаних із космосом, НЛО та секретними програмами. Дональд Трамп вимагає перевірки.

20 квітня 2026, 07:35
Slava Kot

У Сполучених Штатах набирає обертів резонансна історія навколо серії смертей і зникнень учених, які працювали у сферах космосу, оборонних технологій, ядерних програм та досліджень невідомих повітряних явищ. ЗА даними американських медіа, за останні кілька років зафіксовано щонайменше 11 подібних випадків.

Тема зникнення вчених сколихнула Штати, особливо, коли на неї відреагував президент США Дональда Трампа. Американський лідер заявив, що доручив вивчити обставини інцидентів зі зникненням вчених, які займалися НЛО.

"Сподіваюся, це випадковість, але ми дізнаємося про це протягом наступних півтора тижня. Сподіваюся, це збіг обставин... але деякі з них були дуже важливими людьми, і ми збираємося це розглянути", — сказав Трамп.

Серед найбільш обговорюваних історій стала смерть 34-річної дослідниці Емі Ескрідж у 2022 році. Вона працювала з темою антигравітаційних технологій та раніше говорила про тиск і можливі загрози.

Також увагу привернули зникнення та смерті співробітників NASA, Los Alamos National Laboratory, а також науковців, які мали доступ до чутливих оборонних розробок. Серед них: Майкл Девід Хікс, який працював у Лабораторії реактивного руху NASA над місією DART; інженер NASA Френк Майвальд, який розробляв інструменти для пошуку ознак життя на інших планетах; Мелісса Касіас, яка була пов’язана з розробкою ядерної зброї; Вільям Ніл МакКасланд — генерал-майор ВПС США у відставці, пов’язаний із дослідженнями НЛО та секретними програмами. Частина з них зникла без сліду, інші померли за нез’ясованих обставин. 

Наразі жодне американське відомство не підтвердило існування єдиної змови або системного характеру подій. Частина випадків має офіційні пояснення, інші залишаються відкритими або перебувають на стадії перевірки. У Білому домі заявили, що якщо наведена інформація підтвердиться, адміністрація приділить їй особливу увагу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США розкриють файли про НЛО. Трамп заявив про "дуже цікаві" документи.



Джерело: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-15738699/ufo-scientist-amy-eskridge-death-huntsville.html
