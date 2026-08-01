В США заговорили о шансе на переговоры Украины и России: интригующее заявление Рубио

Соединенные Штаты в ближайшее время намерены активизировать дипломатические усилия, чтобы выяснить, возможно ли вернуть Украину и Россию в переговорный процесс. Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио, комментируя перспективы завершения войны.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

В интервью Fox News глава американской дипломатии сообщил, что уже в ближайшие несколько недель Вашингтон предпримет новые политические и дипломатические шаги, призванные оценить возможность возобновления диалога между Киевом и Москвой.

По словам Рубио, американская администрация стремится понять, существуют ли предпосылки для возвращения сторон за стол переговоров и можно ли приблизить прекращение войны по дипломатическому пути.

В то же время госсекретарь подчеркнул, что главным препятствием остаются принципиальные позиции Украины и России. Каждая из сторон имеет собственные "красные линии", которые пока практически не пересекаются.

Марк Рубио признал, что без хотя бы частичного сближения этих позиций говорить о реальном прогрессе не приходится. Именно поэтому, по его словам, главной задачей будущих дипломатических контактов станет поиск хотя бы минимального пространства компромисса.

Заявление главы Госдепартамента прозвучало на фоне продолжающихся боевых действий и новых массированных российских атак по Украине. Несмотря на это в Вашингтоне демонстрируют готовность и дальше искать политические механизмы прекращения войны, признавая, что быстрого прорыва ожидать не стоит.

Эксперты отмечают, что слова Рубио могут свидетельствовать о готовящемся новом раунде международных консультаций с участием ключевых союзников Украины, однако успех любой дипломатической инициативы будет зависеть от готовности обеих сторон хотя бы частично пересмотреть свои переговорные позиции.

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