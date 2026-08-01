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У США заговорили про шанс на переговори України та Росії: інтригуюча заява Рубіо

Держсекретар Марко Рубіо анонсував активізацію мирних зусиль уже найближчими тижнями, але визнав, що сторони залишаються далекими від компромісу

1 серпня 2026, 10:30
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Кравцев Сергей

Сполучені Штати найближчим часом мають намір активізувати дипломатичні зусилля, щоб з'ясувати, чи можливо повернути Україну та Росію до переговорного процесу. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи перспективи завершення війни.

У США заговорили про шанс на переговори України та Росії: інтригуюча заява Рубіо

Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел

В інтерв'ю Fox News очільник американської дипломатії повідомив, що вже протягом найближчих кількох тижнів Вашингтон розпочне нові політичні та дипломатичні кроки, покликані оцінити можливість відновлення діалогу між Києвом і Москвою.

За словами Рубіо, американська адміністрація прагне зрозуміти, чи існують передумови для повернення сторін за стіл переговорів і чи можна наблизити припинення війни дипломатичним шляхом.

Водночас держсекретар наголосив, що наразі головною перешкодою залишаються принципові позиції України та Росії. Кожна зі сторін має власні "червоні лінії", які поки що практично не перетинаються.

Марко Рубіо визнав, що без хоча б часткового зближення цих позицій говорити про реальний прогрес не доводиться. Саме тому, за його словами, головним завданням майбутніх дипломатичних контактів стане пошук хоча б мінімального простору для компромісу.

Заява очільника Держдепартаменту пролунала на тлі триваючих бойових дій та нових масованих російських атак по Україні. Попри це у Вашингтоні демонструють готовність і надалі шукати політичні механізми припинення війни, водночас визнаючи, що швидкого прориву очікувати не варто.

Експерти зазначають, що слова Рубіо можуть свідчити про підготовку нового раунду міжнародних консультацій за участю ключових союзників України, однак успіх будь-якої дипломатичної ініціативи залежатиме від готовності обох сторін хоча б частково переглянути свої переговорні позиції.

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Джерело: https://www.foxnews.com/video/6402538237112
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