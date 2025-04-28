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В США заговорили о том, чтобы превратить Путина и РФ в "корм для рыб"

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди раскритиковал Путина за то, что тот не уважает Трампа и уже не единожды нарушил взятые на себя обязательства

сегодня, 13:12
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Кравцев Сергей

Сенатор Джон Кеннеди активно агитирует за усиление давления на Россию. Политик заявил, что США готовы сделать вражескую страну "пищей для рыб". Он подчеркнул, что Кремль не сдержал обещаний. Поэтому медлить больше нельзя. Такое заявление сенатор-республиканец сделал в эфире "Fox News Sunday".

В США заговорили о том, чтобы превратить Путина и РФ в "корм для рыб"

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В контексте продолжающейся войны России против Украины Кеннеди выразил жесткую критику в адрес российского диктатора Владимира Путина и его действий в отношении США и Украины.

По словам Кеннеди, Путин нарушил все обещания, которые он давал бывшему президенту Дональду Трампу, и сейчас пытается сохранить всю территорию, которую захватил во время агрессии.

"Он отказался от всех обещаний, которые дал президенту Трампу. Его последнее предложение — это, ну, ничего. Он хочет сохранить всю захваченную территорию", — заявил сенатор Кеннеди.

Политолог также акцентировал, что Путин хочет ограничить возможность Украины вступить в НАТО и стремится, чтобы США и Европа прекратили поддержку Украины. Кеннеди беспощадно раскритиковал Путина за то, что он не уважает Трампа и не признает его лидерства, заявив, что "мы готовы превратить его и его страну в пищу для рыб".

Сенатор подчеркнул важность четкого ответа на действия Кремля для восстановления стабильности в Украине и международной безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп выразил разочарование из-за российского ракетного удара по Киеву и неуверенность относительно намерений Путина прекратить войну. Как передает портал "Комментарии", свое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами перед посадкой на борт Air Force One.

По его словам, Путин должен продемонстрировать готовность прекратить войну. 

"Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел за стол переговоров и подписал соглашение", – сказал Трамп. 




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Источник: https://www.foxnews.com/media/trump-needs-willing-turn-putin-russia-into-fish-food-outspoken-gop-senator-says
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