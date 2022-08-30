В США заговорили о выборах: о чем новое заявление Трампа – что это значит для Украины

45-й президент США Дональд Трамп призвал немедленно признать выборы президента США в 2020 году "необратимо скомпрометированными" – и признать его победителем или провести новые. О чем говорит подобное заявление? Что происходящее значит для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Такие заявления Трампа мы услышим еще не раз, но, естественно, они не приведут к пересмотру результатов выборов

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик рассуждает так:

"Подобные заявления Трамп и его сторонники делают регулярно. Опросы показывают, что для сторонников 45-го президента тема якобы имевших место нарушений в 2020 году, остается актуальной. Она помогает консолидации, мобилизации его социальной, избирательной базы. Для этого и делаются такие заявления".

По словам эксперта, недавние предварительные выборы показали, что поддержка Трампа выгодна многим местным политикам. Очевидно, отмечает Владимир Дубовик, что для многих республиканцев приверженцев Трампа эта тема станет важной в преддверии выборов в начале ноября. Напомним, что 8 ноября состоятся промежуточные выборы – всеобщие выборы, которые проводятся в середине четырехлетнего срока полномочий президента. В их рамках заполняются все 435 мест в Палате представителей США и 33 или 34 из 100 мест в Сенате США.

"Такие заявления Трампа мы услышим еще не раз, – прогнозирует эксперт. – Но, естественно, они не приведут к пересмотру результатов выборов 2020 года, поскольку для этого нет никаких оснований".

Владимир Дубовик акцентирует, что опасность для Америки заключается в продолжении поляризации, разделения страны. А также в подпитке недоверия к демократии, государственным, правовым институтам.

"Есть возможность и повторения масштабных выступлений по типу тех что имели место 6 января 2021 года, – считает эксперт. – Украине следует опасаться усиления трамписткого крыла республиканской партии. В перспективе это может поставить под угрозу оказание помощи Украине со стороны США. Но в ближайшей перспективе это крыло вряд ли будет в состоянии уменьшить или затормозить предоставление такой помощи".

Республиканцы хотят ликвидировать преимущество демократов

Политолог-американист Владислав Фарапонов уверен, что подобные заявления следует воспринимать как элемент предвыборной борьбы внутри США. И никак иначе.

"Не стоит расценивать их как попытки госпереворота или чего-то подобного, – отмечает он. – Следует понимать, что такие заявления направлены на определенную аудиторию. В данном случае – на мобилизацию своего, ядерного, электората. Того, который и так поддерживает Трампа, но слегка успел к нему остыть".

Эксперт обращает внимание, что данное заявление появилось в момент, когда республиканцы, согласно опросам, перестали лидировать в гонке за большинство в верхней палате Конгресса – Сенате.

"Они хотят ликвидировать преимущество демократов. Соответственно, Трамп, у которого достаточно много сторонников как в верхней, так и в нижней палате, пытается, во-первых, привлечь внимание избирателей к Республиканской партии. А во-вторых – переманить на свою сторону внутри Республиканской партии тех, кто возьмет (если возьмет) большинство в Сенате", – поясняет Владислав Фарапонов.

На Украине, по его словам, эти внутриамериканские перипетии особо не скажется, потому что мы имеем двухпалатную поддержку. Тут между республиканцами и демократами – консенсус, констатирует политолог-американист.

Важным аспектом происходящего может быть старт президентской кампании, которая состоится в 2024 году

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский считает, что последние циклы американской политики всё чаще переходят из политико-правового русла в политико-театральный.

"И главным актером на этой сцене выступает Трамп, – отмечает он. – Из этой же постановки – сообщение в его собственной социальной сети Truth Social о необходимости признать его президентом или назначить новые выборы. Безусловно, это не будет иметь юридического значения. Но это значит, что Трамп начал активную медиа-кампанию. Ведь чем больше проблем вокруг него возникает, тем больше бывший хозяин Белого дома проявляет медиа-активность, атакует и контратакует. Стоит напомнить, что ему грозит уголовная ответственность за вмешательство в выборы в 2020 году, за организацию беспорядков в Капитолии, за незаконное хранение секретных документов, за ряд других правонарушений. С таким бэкграундом походить к промежуточным выборам в ноябре – не особо удобно. Вот Трамп и пытается консолидировать соратников традиционными нападками на демократов".

По словам эксперта, по сложившейся американской традиции – после прихода к власти одной из политических партий, на следующих выборах, в связи с несогласием в реализации предвыборных обещаний, избиратели дают поддержку другой политсиле.

"Учитывая, что сейчас в обеих палатах парламента существует небольшой перевес в пользу Демократической партии, а рейтинг поддержки Байдена невелик, Трамп решил, что лучшая защита от обвинений против него – нападения на демократов в целом и Байдена в частности", – поясняет Владислав Дзивидзинский.

Он акцентирует, что у себя в соцсети бывший глава Белого дома написал следующее: "Теперь стало окончательно ясно, что ФБР похоронило историю с ноутбуком Хантера Байдена перед выборами, потому что знало, что если бы они этого не сделали, Трамп легко победил бы на президентских выборах в 2020 году".

Суть в том, что New York Post за несколько недель до президентских выборов 2020 года, на которых победил Джо Байден, вышла компрометирующая его статья. В ней утверждалось, что в ноутбуке, оставленном сыном будущего президента – Хантером Байденом – в ремонтной мастерской, якобы были электронные письма, содержавшие сведения о том, как Хантер представил украинского энергетического магната своему отцу и договорился о встрече. При этом в расписании Байдена нет никаких записей о том, что такая встреча когда-либо имела место. За публикацией статьи последовали бездоказательные обвинения Джо Байдена в коррупции – якобы он пытался обеспечить успех бизнеса своего сына в Украине.

"Еще одним аспектом происходящего может быть старт президентской кампании, которая состоится в 2024 году. И на сегодняшний день у республиканцев, судя по всему, нет более рейтингового кандидата, нежели Трамп", – подчеркивает эксперт.

Он считает, что если произойдет смена демократического лидерства хотя бы в одной из палат американского парламента, это может негативно сказаться на Украине.

"Ведь законодательные инициативы Байдена тогда, вероятно, будут блокироваться. В условиях фактически разделенного правления, когда Конгресс не контролируется президентской партией, это зачастую заводит политическую ситуацию в тупик. Ни одна из партий не способна реализовать свою программу. Это же может ударить по объему американской помощи Украине, – предполагает Владислав Дзивидзинский. – Как и гипотетическая победа Трампа на следующих президентских выборах. До широкомасштабного вторжения России в Украину он был неприкрытым симпатиком Путина. А радикальное крыло республиканской партии (трамписты), подконтрольные Трампу медиа и топ-спикеры качают тему изоляционизма США. То есть, по сути, им всё равно, что творит и будет творить Россия в Украине".

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