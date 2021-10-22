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В США закрыли ресторан, где отказались проверять COVID-сертификаты клиентов

Теперь еду в заведении можно заказать только с собой

сегодня, 05:15
Автор:

Ольга Чародий

В Сан-Франциско временно остановили работу популярного ресторана быстрого питания In-N-Out Burger из-за отказа проверять у посетителей доказательства вакцинации против коронавируса COVID-19. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

В США закрыли ресторан, где отказались проверять COVID-сертификаты клиентов

США (фото из открытых источников)


Теперь еду в заведении можно заказать только с собой. Городской департамент здравоохранения (SFDPH) принял решение, что посещать заведения общественного питания имеют право только те, кто сделал хотя бы одну прививку против коронавируса. В прошлый четверг работу ресторана прекратили полностью после того, как в SFDPH пожаловались, что у посетителей не проверяют COVID-сертификаты. Теперь ресторан работает только для заказов навынос. В SFDPH объяснили, что вынуждены были закрыть заведение, потому что город требует от всех ресторанов и остальных заведений общественного питания, чтобы посетители, которые собираются есть в помещении, имели доказательства вакцинации против коронавируса. Руководство In-N-Out признало, что ресторан не выполняет требования SFDPH, но назвал правила регулятора "навязчивыми и дискриминационными".


Напомним, крупнейшее американское издание The New York Times отдельно обратило внимание на проблему подделки COVID-сертификатов в Украине, отметив, что страна страдает не только от крупной вспышки заболевания, но и от массовой подделки документов о прохождении вакцинации. Почему это стало возможным? Как решить проблему? Ситуацию для портала "Комментарии" проанализировал бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак. В Украине огромными темпами растет рынок поддельных сертификатов о вакцинации, подтверждает Иван Ступак. По его мнению, в данном конкретном случае закон этого рынка довольно примитивный, но действенный: "Есть спрос на такого рода услуги, а значит и есть предложение".




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Источник: https://www.nytimes.com/2021/10/19/world/san-francisco-in-n-out-burger-covid-vaccine.html
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