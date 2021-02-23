В США замерз до смерти 11-летний ребенок

Десятки американцев умерли от переохлаждения

Фото из открытых источников

Резкое похолодание в США привело к массовой гибели жителей страны от переохлаждения. Только в Техасе, где мороз достиг 18 градусов, жертвами стихии стали более 30 человек, сообщает ABC News.

В целом в 7 штатах, по которым прошелся ледяной шторм, погибло более 70 человек. Десятки пропали без вести. В результате шторма многие люди оказались без электричества и отопления.

Также в регионе нарушена доставка продуктов питания и воды. Также сообщается, что в доме, который остался без отопления, погиб 11- летний ребенок. По данным службы спасения США, таких морозов страна не видела 30 лет. Сообщается, что специальные службы делают все возможное для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Напомним, На днях на границе Канады и США частично замерз Ниагарский водопад. Об этом сообщает Reuters. Такая иллюзия возникла из-за сильных морозов в Северной Америке. В районе Ниагары температура воздуха держится на отметке 15 градусов мороза, что значительно ниже среднестатистических значений.

В регионе побит 57-летний температурный рекорд. "Пробирающий до костей холод умудрился частично заморозить гигантский Ниагарский водопад, превратив аттракцион в замерзший, сверкающий рай", – пишет CNN. Сам водный поток продолжает течение, однако водяная пыль замерзает еще в воздухе, покрывает окружающие камни и все окрестности. Необычное явление привлекает в штат Нью-Йорк и канадскую провинцию Онтарио множество туристов, которые активно делятся фотографиями в соцсетях. Отметим, что полностью водопад замерзал три года назад.









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