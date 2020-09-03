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В США запустили ядерную ракету - ВИДЕО

Военно-воздушные силы США тестировали технологию возвращения ударного блока ядерной ракеты в атмосферу

сегодня, 11:33
Автор:

Виолетта Комаровская

В Соединенных Штатах провели испытания ядерной ракеты Minuteman III. Она успешно поразила цель почти за 7 тысяч километров от места старта. Видео запуска опубликовали на военном канале на YouTube - US Military News.

Minuteman III - это межконтинентальная баллистическая ракета. В полной комплектации она должна быть оснащена ядерной боеголовкой, которая имеет огромную разрушительную силу. Но в этот раз цель испытаний была совсем иная. Военные хотели проверить, сможет ли вернуться ударный блок в атмосферу. Поэтому боевым зарядом ракету не оснащали. 

В США запустили ядерную ракету - ВИДЕО

Испытание ракеты. Фото: U.S. Army Space and Missile Defense Command

Ракету Minuteman III запустили ночью с базы Военно-воздушных сил США Ванденберг, которая расположена в Калифорнии. Она должна была поразить цель на Маршалловых островах. Ракета со своей задачей справилась успешно, преодолев 6 тысяч 760 километров. 


Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в США представители компании SpaceX испытали прототип космического корабля, на котором вскоре собираются покорять Марс. Аппарат в этот раз запустили на небольшую высоту. На следующем этапе расстояние собираются значительно увеличить. 


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