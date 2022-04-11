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В США завили, что назначение нового командующего Кремлем не повлияет на результат войны в Украине

В Белом доме уверены, что теперь Украина никогда не будет подчинена России

сегодня, 08:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия уже потерпела стратегическое поражение в военных действиях против Украины, поэтому перестановки Кремля в военном командовании не могут существенно изменить ход войны. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет "CNN".

В США завили, что назначение нового командующего Кремлем не повлияет на результат войны в Украине

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

Джейк Салливан отметил, после того, как Россия стратегически уже проиграла в Украине, не имеет смысла менять генералов. От этого переломить ход в войне точно не удастся. Украина не вернется в орбиту влияния России и смена одного генерала на другого не может принести Москве успех.

Советник президента США по нацбезопасности ранее уже заявлял, что новый главнокомандующий генерал Александр Дворников продолжит ту же самую тактику, которую ранее проводила российская армия. Российские военные продолжат наносить удары по мирным городам Украины, не щадя украинских граждан. Салливан подчеркнул, что Дворникову особенно причастна жестокость по отношению к мирным гражданам. Это характеристика его профессионального резюме. 61-летний генерал именно так проявил себя в Сирии, когда отдавал приказы бомбить мирные города, зная, что там нет военных, а есть только мирные граждане. Похожее может произойти и в Украине.

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Источник: https://edition.cnn.com/videos/politics/2022/04/10/sullivan-on-russian-general.cnn
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