В США заявили, что Китай готовится к войне: что известно

Власти Китая ведут активную подготовку к войне с США, об этом говорят данные, предоставленные американской разведкой. Об этом заявляет экс-советник по вопросам национальной безопасности администрации Трампа Джон Болтон в своей статье в The Telegraph .

Китай активно готовится к войне (фото из открытых источников)

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Представляющий республиканцев политик обращает внимание на сделанное заявление руководителя американских военно-воздушных сил Фрэнка Кендалла, который предупреждает об угрозе со стороны Китая.

"Данные разведки не могут быть более четкими. Я не могу сказать, каковы их истинные намерения. Но Китай готовится к войне, и именно к войне с Соединенными Штатами", – сказал Кендалл.

Как утверждает Болтон, заявление Кендалла является отражением двухпартийного американского консенсуса по поводу угроз Пекина глобальному Западу.

"Эта угроза не ограничивается военными делами, но распространяется также на политику и экономику. В последнее десятилетие мы (США. – Ред.) с разной скоростью осознавали эту угрозу. Во многих случаях мы опасно медленно оценивали величину и масштаб рисков", – говорит об этом представитель республиканцев.

Болтон утверждает, что власти Китая уже не одно десятилетие проводят экономическую войну против Запада: похищают интеллектуальную собственность, внедряют меркантилистскую политику в рамках институтов свободной торговли, одним из таких является ВТО, изолирует свои критически важные внутренние рынки от иностранных конкурентов, при этом Запада.

Политик обвиняет руководителей крупных предприятий, которые немало инвестировали в эту страну или слишком зависят от Пекина.

"Правильное понимание угрозы Китая всем обществом и принятие решительной преданности его поражению означает, что Запад может победить экзистенциальную угрозу ХХІ века. Напротив, игнорирование ощутимой реальности, с которой мы сталкиваемся, из-за страха взволновать коммунистических императоров "Серединного царства" завершил Джон Болтон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай заявил, что его позиции совпадают с российскими по поводу войны в Украине.