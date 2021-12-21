logo

BTC/USD

49327.54

ETH/USD

4049.61

LTC/USD

157.61

USD/UAH

27.31

EUR/UAH

30.90

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В США заявили о готовности предоставить Украине больше военной техники
commentss НОВОСТИ Все новости

В США заявили о готовности предоставить Украине больше военной техники

Карен Донфрид заявила, что в США готовы к драматическим действиям, если Россия все же будет в дальнейшем совершать военную агрессию против Украины

21 декабря 2021, 18:27
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Соединённые Штаты Америки готовы предоставить Украине больше военной техники. Об этом сообщил журналист Кристофер Миллер.

В США заявили о готовности предоставить Украине больше военной техники

Белый дом. Фото: Pixabay

В ходе телефонного брифинга для представителей СМИ помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид заявила, что США готовы предоставить Украине оружие, особенно с учетом угрозы вторжения Российской Федерации.

"Мы готовы к драматическим действиям, если Россия все же будет в дальнейшем совершать военную агрессию против Украины" — передает слова Донфрид журналист BuzzFeed. 

По словам Карен Донфрид, Соединённые Штаты Америки готовы предоставить военную технику Украине "сверх той, которую давали Киеву ранее".

В США заявили о готовности предоставить Украине больше военной техники - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том,  что Алексей Данилов рассказал, как будут действовать государственные органы в случае вторжения России. В СНБО объяснили, что в законе о терробороне прописана работа всего аппарата власти. Относительно введения военного положения в Украине представитель РНБО говорит, что такие вещи будут приниматься в зависимости от обстоятельств.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что задумали в Кремле накануне католического РождестваРуководители разведки Великобритании предупредили министров об "очень реальной возможности" вторжения России в Украину накануне католического Рождества (празднуется 25 декабря), поскольку дата совпадает со 42-й годовщиной вторжения Советского Союза в Афганистан. Почему западные СМИ так активно разгоняют трек о российской угрозе? Действительно ли так велика вероятность вторжения – или дело в чем-то другом? Портал "Комментарии" обратился с этими вопросами к экспертам.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/ChristopherJM/status/1473285346464993280
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!