В США заявили о готовности предоставить Украине больше военной техники

Соединённые Штаты Америки готовы предоставить Украине больше военной техники. Об этом сообщил журналист Кристофер Миллер.

Белый дом. Фото: Pixabay

В ходе телефонного брифинга для представителей СМИ помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид заявила, что США готовы предоставить Украине оружие, особенно с учетом угрозы вторжения Российской Федерации.

"Мы готовы к драматическим действиям, если Россия все же будет в дальнейшем совершать военную агрессию против Украины" — передает слова Донфрид журналист BuzzFeed.

По словам Карен Донфрид, Соединённые Штаты Америки готовы предоставить военную технику Украине "сверх той, которую давали Киеву ранее".





Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Алексей Данилов рассказал, как будут действовать государственные органы в случае вторжения России. В СНБО объяснили, что в законе о терробороне прописана работа всего аппарата власти. Относительно введения военного положения в Украине представитель РНБО говорит, что такие вещи будут приниматься в зависимости от обстоятельств.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что задумали в Кремле накануне католического Рождества. Руководители разведки Великобритании предупредили министров об "очень реальной возможности" вторжения России в Украину накануне католического Рождества (празднуется 25 декабря), поскольку дата совпадает со 42-й годовщиной вторжения Советского Союза в Афганистан. Почему западные СМИ так активно разгоняют трек о российской угрозе? Действительно ли так велика вероятность вторжения – или дело в чем-то другом? Портал "Комментарии" обратился с этими вопросами к экспертам.

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