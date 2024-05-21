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В США заявили о лицемерных действиях РФ: что сделали россияне

США заблокировали российскую резолюцию против гонки вооружений в космосе.

сегодня, 11:32
Автор:
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Slava Kot
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В Совбезе ООН прошло голосование российской резолюции против гонки вооружений в космосе, которую не поддержали 7 стран из 15, в том числе и США. Это значит, что российская резолюция провалилась. США считают, что Россия прибегает к манипуляциям и назвали резолюцию "лицемерной".

В США заявили о лицемерных действиях РФ: что сделали россияне

Посол США в ООН Роберт А. Вуд. Фото из открытых источников

В Организации Объединенных Наций начали активно проходить дебаты после февральских отчетов США о ядерных амбициях России в космосе. В результате страны хотят подтвердить запрет на использование ядерного оружия в космосе. В прошлом месяце США вынесли резолюцию против использования ядерного оружия в космосе, однако Россия наложила на нее вето, а теперь Москва сама вносит подобное предложение. В США считают, что Россия действует лицемерно, использует манипулятивную тактику, а также скрывает разработку космического оружия.

"Мы сегодня здесь, потому что Россия стремится отвлечь мир от разработки нового спутника с ядерным устройством", — сказал заместитель посла США Роберт А. Вуд перед голосованием в Совете Безопасности.

Роберт Вуд также обвинил Россию в том, что она в четверг запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по оценке США, "вероятно, является контркосмическим оружием, способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите".

На это отреагировал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, заявивший, что "я даже не понял, о чем он говорит".

Отметим, что Договор о космосе 1967 года запрещает подписавшим его сторонам размещать "на орбите вокруг Земли любые объекты, несущие ядерное оружие или любые другие виды оружия массового уничтожения".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил миру ядерной катастрофой.

Также "Комментарии" писали о реакции США на обвинения Китая, где заявили, что Вашингтон затягивает войну в Украине.



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