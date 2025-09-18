В США заявили о подготовке к переговорам с Россией: неожиданная тема

В Соединенных Штатах заявили о подготовке к потенциальным переговорам с представителями российского парламента по неопознанным летающим объектам (НЛО). Об этом сообщила конгрессвумен-республиканка от Флориды Анна Паулина Луна.

Анна Паулина Луна. Фото из открытых источников

Глава Целевой группы по рассекречиванию федеральных секретов Анна Паулина Луна заявила в эфире телеканала NewsNation, что американская сторона работает над организацией встречи с россиянами. По ее словам, она уже контактировала с представителями правительства РФ и поинтересовалась, имеют ли они информацию по НЛО, которой могут поделиться.

"Мы с нетерпением ждем возможности провести в ближайшее время двухпартийную встречу с членами российского парламента", — сказала Луна.

Однако Анна Паулина Луна никаких деталей о месте или дате переговоров с россиянами не предоставила. Конгресс США и Госдума РФ публично не подтвердили факт подготовки обсуждений об НЛО.

Заявление Луны прозвучало накануне очередных слушаний подкомитета Палаты представителей по надзору за неопознанными аномальными явлениями (UAP). Журналист-расследователь Джордж Непп, выступая на предварительных слушаниях, отмечал, что во время холодной войны СССР активно занимался исследованиями НЛО. По его словам, в период с 1978 по 1988 годы советское Минобороны собрало тысячи отчетов, чтобы выяснить природу этих явлений, включая их маневренность и нетипичные движения.

В 2021 году американская разведка обнародовала доклад, в котором часть зафиксированных инцидентов осталась без объяснений. А уже в 2022 году Пентагон создал специальное Управление по изучению аномальных явлений во всех сферах, а не только в воздухе.

