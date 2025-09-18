logo_ukra

Головна Новини Світ США У США заявили про підготовку до переговорів з Росією: несподівана тема
НОВИНИ

У США заявили про підготовку до переговорів з Росією: несподівана тема

Конгресвумен США Анна Пауліна Луна заявила про підготовку переговорів із російськими депутатами щодо НЛО.

18 вересня 2025, 11:55
Автор:
avatar

Slava Kot

У Сполучених Штатах заявили про підготовку до потенційних переговорів із представниками російського парламенту з питання невідомим літальних об’єктів (НЛО). Про це повідомила конгресвумен-республіканка від Флориди Анна Пауліна Луна.

У США заявили про підготовку до переговорів з Росією: несподівана тема

Анна Пауліна Луна. Фото з відкритих джерел

Очільниця Цільової групи з розсекречення федеральних секретів Анна Пауліна Луна заявила в ефірі телеканалу NewsNation, що американська сторона працює над організацією зустрічі з росіянами. За її словами, вона вже контактувала з представниками уряду РФ та поцікавилася, чи мають вони інформацію щодо НЛО, якою можуть поділитися.

"Ми з нетерпінням чекаємо на можливість провести найближчим часом двопартійну зустріч з членами російського парламенту", — сказала Луна.

Однак Анна Пауліна Луна жодних деталей про місце чи дату переговорів з росіянами не надала. Конгрес США та Держдума РФ публічно не підтвердили факт підготовки обговорень про НЛО.

Заява Луни пролунала напередодні чергових слухань підкомітету Палати представників із нагляду за непізнаними аномальними явищами (UAP). Журналіст-розслідувач Джордж Непп, виступаючи на попередніх слуханнях, зазначав, що в часи холодної війни СРСР активно займався дослідженнями НЛО. За його словами, у період із 1978 по 1988 роки радянське Міноборони зібрало тисячі звітів, аби з’ясувати природу цих явищ, включно з їхньою маневреністю та нетиповими рухами.

У 2021 році американська розвідка оприлюднила доповідь, у якій частина зафіксованих інцидентів залишилася без пояснень. А вже у 2022-му Пентагон створив спеціальне Управління з вивчення аномальних явищ у всіх сферах, а не лише у повітрі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Конгресі США показали відео, як дрон атакував НЛО.

Також "Коментарі" писали, що в американців паніка через масові випадки НЛО. Що це за об’єкти виявилися насправді.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=WjM7sEbH7Os&t=228s
