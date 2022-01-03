В США заявили об ошибке Путина, которая приблизит НАТО вплотную к российской границе

Если Россия рискнет начать новую атаку на Украину и вторгнуться на ее территорию, то тем самым она добьется лишь того, что НАТО вплотную приблизится к границам РФ. вторжение в Украину НАТО приблизится к границам РФ. Это, по его мнению, является мощным сдерживающим фактором от нападения. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф в эфире телеканала CBS Face the Nation, пишет "Тһе Guardian".

НАТО. Фото: Украинформ

Адам Шифф отметил, в Кремле должны понимать, что США вместе со своими союзниками имеют единое мнение относительно того, что, если Москва примет решение вторгнуться в Украину, то тем самым лишь себе навредит, потому что тогда НАТО действительно будет у российской границы. Следовательно, тот план, о котором постоянно говорит Путин, чтобы не допустить расширения НАТО на восток, не сработает.

Чиновник также высказал свое мнение относительно возможности РФ пойти на вторжение в Украину. По мнению Адама Шиффа, Путин не примет такое роковое решение, потому что непонятно из каких соображений Кремль может пойти на такой шаг. При этом Шифф отметил, что во многом то, какое решение в итоге примет Путин – зависит от коллективного Запада, от того, как он сумеет убедить РФ не делать ошибочных решений. В первую очередь, речь идет о санкциях, которые могут быть введены против России.

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