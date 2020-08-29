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Главная Новости Мир США В США заявляют о перехвате российских самолетов у берегов Аляски
commentss НОВОСТИ Все новости

В США заявляют о перехвате российских самолетов у берегов Аляски

Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве

сегодня, 11:15
Автор:

Татьяна Веремеева

Американские истребители F-22 перехватили российские военные самолеты в международном воздушном пространстве у берегов Аляски поздно вечером в четверг, сообщает Североамериканское Командование воздушно-космической обороны. Об этом пишет CNN.

Перехват произошел на фоне обострения напряженности между американскими и российскими военными, которая стала одной из основных тем в мире на этой неделе, когда в результате столкновения российских и американских военных в Сирии были ранены семь американских военнослужащих. В итоге Москва и Вашингтон обвинили друг друга в этом инциденте.

В США заявляют о перехвате российских самолетов у берегов Аляски

Несмотря на то, что российские самолеты приблизились к побережью Аляски на расстояние 50 морских миль, они оставались в международном воздушном пространстве.

Россия иногда направляет военные самолеты в зону идентификации ПВО Аляски, которая простирается за пределы воздушного пространства США и Канады, и эти вторжения часто перехватываются американскими или канадскими самолетами, действующими в составе NORAD.

Американские военные чиновники говорят, что в последние месяцы наблюдается рост числа таких российских полетов.

Ранее "Комментарии" писали, что американская компания Otto Aviation официально представила свой пассажирский самолет Celera 500L, с фюзеляжем, выполненным в виде шара. Компания заявила, что его полномасштабный прототип уже совершил 31 успешный испытательный полет. По заявлению компании, Celera снизит выброс углерода на 80 процентов по сравнению с аналогичным самолетом бизнес-класса. Помимо пассажирских перевозок, Отто продает самолеты для грузового и военного применения.


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