В США заявляют о перехвате российских самолетов у берегов Аляски

Язык
BTC/USD
11566.07
ETH/USD
403.40
LTC/USD
57.90
USD/UAH
27.65
EUR/UAH
32.80
RUB/UAH
0.38
Татьяна Веремеева
Американские истребители F-22 перехватили российские военные самолеты в
международном воздушном пространстве у берегов Аляски поздно вечером в четверг,
сообщает Североамериканское Командование воздушно-космической обороны. Об этом пишет
CNN.
Перехват произошел на фоне обострения напряженности между американскими и
российскими военными, которая стала одной из основных тем в мире на этой
неделе, когда в результате столкновения российских и американских военных в
Сирии были ранены семь американских военнослужащих. В итоге Москва и Вашингтон
обвинили друг друга в этом инциденте.
Несмотря на то, что российские самолеты приблизились к побережью Аляски на
расстояние 50 морских миль, они оставались в международном воздушном
пространстве.
Россия иногда направляет военные самолеты в зону идентификации ПВО Аляски,
которая простирается за пределы воздушного пространства США и Канады, и эти
вторжения часто перехватываются американскими или канадскими самолетами,
действующими в составе NORAD.
Американские военные чиновники говорят, что в последние месяцы наблюдается
рост числа таких российских полетов.
Ранее "Комментарии" писали, что американская компания Otto Aviation
официально представила свой пассажирский
самолет Celera 500L, с фюзеляжем, выполненным в виде шара. Компания
заявила, что его полномасштабный прототип уже совершил 31 успешный
испытательный полет. По заявлению компании, Celera снизит выброс углерода на 80
процентов по сравнению с аналогичным самолетом бизнес-класса. Помимо
пассажирских перевозок, Отто продает самолеты для грузового и военного
применения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости