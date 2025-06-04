В США ждут отмашки, чтобы ударить по России: детали

США уже подготовили санкции против России, поэтому Конгресс и Белый дом готовы запустить механизм их применения. Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Кит Келлог. Фото: из открытых источников

"На прошлых выходных я говорил с сенатором Линдси Грэмом. Насколько я понимаю, санкции готовы. Проект называется "Закон о санкциях против России 2025 года" (Russian Sanctions Act 2025). И я думаю, что Грэм уже подготовил их и готов применить", — заявил чиновник.

По его словам, новые ограничения будут "достаточно обременительными".

Келлог отметил, например, это касается таможенной ставки 500% на импорт в США. Россия — нефтяная держава. Большую часть доходов она получает от нефтехимической промышленности. Именно на эту отрасль эти санкции и направлены.

Отметим, в ходе этого же интервью Кит Келлог выразил обеспокоенность, что атака дронов по российским аэродромам может повысить уровень эскалации на войне в Украине. По его словам, США не хотели бы дойти до точки, когда станет неизвестно, как ответит Россия.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что санкции, которые обсудили в Сенате США, "очень эффективны" и должны быть скоординированы с партнерами из ЕС. На сегодняшний день это очень важный механизм, который может заставить Москву наконец-то начать реальный диалог о прекращении огня. Такое мнение Ермак озвучил в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.

"Санкции, которые мы сегодня обсудили в Сенате, очень эффективны. Эти санкции должны быть скоординированы с партнерами из ЕС, и если новый пакет санкций ЕС и США выйдет одновременно, то это действительно окажет давление на Россию", – высказался глава ОП.