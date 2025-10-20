После телефонного разговора с Кремлевским правителем Владимиром Путиным 16 октября глава Белого дома Дональд Трамп отказался поставлять Украине ракеты "Томагавк" в обмен на беспилотные технологии. Это решение вызвало значительную волну критики в Вашингтоне. Бывший полковник армии США Ричард Уильямс, ранее работавший заместителем директора оборонных инвестиций НАТО, подчеркнул, что Путин искусно манипулирует Трампом, затягивая военную помощь для Украины.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Уильямс убежден, что Кремль убедил Трампа не передавать Украине дальнобойные ракеты, давая себе больше времени для продолжения теряемой войны. Он также считает, что предложение украинского президента Зеленского обменять беспилотные технологии на ракеты "Томагавк" вполне логично и справедливо.

Полковник отметил, что даже министр обороны США Питер Гегсет признает эффективность украинских беспилотников, которые за три с половиной года доказали свое инновационное преимущество даже по сравнению с лучшими американскими образцами.

Решение Трампа вызвало резкую реакцию не только среди демократов, но и среди республиканцев в Конгрессе. Сенатор-демократ Ричард Блументаль подверг жесткой критике президента США, обвинив его в подрыве обороноспособности Украины. Блументаль призвал немедленно принять двухпартийный законопроект о санкциях против России.

По его словам, затягивание помощи Трампом способствует Кремлю, позволяя продолжать агрессию. Сенатор добавил, что скорая поставка "Томагавков" в сочетании с санкциями от законодателей может значительно ослабить военные возможности России и проложить путь к мирному урегулированию.

